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18Тренер ЦСКА, защитник «Спартака», легенда сборной России
09:29 (мск), источник: ТАСС

Касаткина опередила Александрову, Гауфф вошла в топ-100 рейтинга WTA

ТАСС, 14 октября. Россиянка Дарья Касаткина поднялась с 39-го на 37-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации в понедельник.

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Последний матч Касаткина провела 28 сентября, уступив в четвертьфинале турнира в Пекине датчанке Каролин Возняцки.

Еще одна российская спортсменка Екатерина Александрова опустилась с 35-го на 38-е место. На прошлой неделе россиянка вышла в полуфинал турнира в Линце, где уступила латвийской теннисистке Елене Остапенко. В прошлом году россиянка дошла там до финала, поэтому сейчас потеряла часть заработанных очков и опустилась в рейтинге.

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15-летняя американка Кори Гауфф поднялась на 39 позиций и впервые в карьере вошла в топ-100 рейтинга WTA, заняв 71-е место. Текущий сезон она начала за пределами топ-600. В воскресенье она впервые выиграла турнир WTA, став самой молодой победительницей турниров под эгидой организации с 2004 года, когда чешка Николь Вайдишова победила в Ташкенте также в возрасте 15 лет. Высшим достижением американки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона-2019.

Первая десятка рейтинга не претерпела изменений по итогам недели. Лидерство сохранила австралийка Эшли Барти, второе место занимает Каролина Плишкова из Чехии. Россиянка Мария Шарапова располагается на 137-м месте.

Рейтинг WTA от 14 октября:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7096 очков;.

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940;.

3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5621;.

4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5495;.

5 (4). Бьянка Андрееску (Канада) — 5041;.

6 (6). Симона Халеп (Румыния) — 4962;.

7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4776;.

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4495;.

9 (9). Серена Уильямс (США) — 3935;.

10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3848…

37 (39). Дарья Касаткина (Россия) — 1425;.

38 (35). Екатерина Александрова (Россия) — 1385;.

40 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1355…

42 (45). Вероника Кудерметова (Россия) — 1306…

57 (55). Светлана Кузнецова (Россия) — 1051…

66 (66). Анна Блинкова (Россия) — 936…

71 (110). Кори Гауфф (США) — 854…

81 (78). Маргарита Гаспарян (Россия) — 749…

89 (88). Анастасия Потапова (Россия) — 695…

93 (92). Наталья Вихлянцева (Россия) — 654…

137 (137). Мария Шарапова (Россия) — 466.

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