Касаткина опередила Александрову, Гауфф вошла в топ-100 рейтинга WTA

Последний матч Касаткина провела 28 сентября, уступив в четвертьфинале турнира в Пекине датчанке Каролин Возняцки.
Еще одна российская спортсменка Екатерина Александрова опустилась с 35-го на 38-е место. На прошлой неделе россиянка вышла в полуфинал турнира в Линце, где уступила латвийской теннисистке Елене Остапенко. В прошлом году россиянка дошла там до финала, поэтому сейчас потеряла часть заработанных очков и опустилась в рейтинге.
15-летняя американка Кори Гауфф поднялась на 39 позиций и впервые в карьере вошла в топ-100 рейтинга WTA, заняв 71-е место. Текущий сезон она начала за пределами топ-600. В воскресенье она впервые выиграла турнир WTA, став самой молодой победительницей турниров под эгидой организации с 2004 года, когда чешка Николь Вайдишова победила в Ташкенте также в возрасте 15 лет. Высшим достижением американки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона-2019.
Первая десятка рейтинга не претерпела изменений по итогам недели. Лидерство сохранила австралийка Эшли Барти, второе место занимает Каролина Плишкова из Чехии. Россиянка Мария Шарапова располагается на 137-м месте.
Рейтинг WTA от 14 октября:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7096 очков;.
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940;.
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5621;.
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5495;.
5 (4). Бьянка Андрееску (Канада) — 5041;.
6 (6). Симона Халеп (Румыния) — 4962;.
7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4776;.
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4495;.
9 (9). Серена Уильямс (США) — 3935;.
10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3848…
37 (39). Дарья Касаткина (Россия) — 1425;.
38 (35). Екатерина Александрова (Россия) — 1385;.
40 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1355…
42 (45). Вероника Кудерметова (Россия) — 1306…
57 (55). Светлана Кузнецова (Россия) — 1051…
66 (66). Анна Блинкова (Россия) — 936…
71 (110). Кори Гауфф (США) — 854…
81 (78). Маргарита Гаспарян (Россия) — 749…
89 (88). Анастасия Потапова (Россия) — 695…
93 (92). Наталья Вихлянцева (Россия) — 654…
137 (137). Мария Шарапова (Россия) — 466.