Украинка Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA

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Матч был прерван при счете 5:7, 6:3, 4:1 в пользу 25-летней украинки, посеянной под восьмым номером. Спортсменки встретились в четвертый раз, Свитолина одержала вторую победу. Позднее в субботу во втором полуфинале встретятся австралийка Эшли Барти (1) и чешка Каролина Плишкова (2).

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22-летняя швейцарка стала четвертой теннисисткой, не сумевшей доиграть турнир из-за травмы. Ранее на групповом этапе снялись японка Наоми Осака, канадка Бьянка Андрееску и голландка Кики Бертенс, которая заменила Осаку. На групповом этапе Свитолина одержала три победы, Бенчич дважды выиграла и один раз уступила.

Свитолина занимает восьмое место в рейтинге WTA, на ее счету 13 титулов на турнирах под эгидой организации. Высшим достижением украинки на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона (2019) и Открытого чемпионата США (2019).

Бенчич располагается на седьмом месте в рейтинге WTA, в ее активе четыре титула на турнирах WTA (два в этом году). Лучшим результатом швейцарки на турнирах серии Большого шлема является выход в ½ финала Открытого чемпионата США (2019).