Конфискация преимущества
Даниил Медведев одарил победой Рафаэля Надаля на итоговом турнире ATP.
Даниил Медведев одарил победой Рафаэля Надаля на итоговом турнире ATP.
В четвертый день Nitto ATP Final, продолжающегося в Лондоне итогового турнира Ассоциации
Это был один из тех матчей, которые одни стараются подольше помнить, а другие — поскорее забыть. А еще он имел большое турнирное значение. После того как в первом круге Даниил Медведев уступил Стефаносу Циципасу, а Рафаэль Надаль — Александру Звереву, было ясно, что проигравший во втором туре фактически лишается шансов на выход в полуфинал.
То, что оба соперника готовы лучше, чем в понедельник, стало ясно довольно быстро. В дебюте встречи Медведеву, пожалуй, приходилось немного сложнее, когда дело доходило до обменов ударами на задней линии, зато выручала первая подача. Надаль же временами был очень эффектен, пару раз он даже щегольнул комбинациями в стиле «подача — выход к сетке». Правда, в седьмом гейме после двойной ошибки он подарил россиянину первый
К началу
Перед началом третьей партии за россиянина было тревожно, но помог Надаль, у которого неожиданно наступил затяжной провал. На финише первого гейма на своей подаче испанец сорвал резаный удар, которым постоянно пользуется на быстрых покрытиях. А когда во втором гейме Медведев отыграл
В течение следующих нескольких минут испанец был практически безнадежен. Преимущество россиянина возросло до четырех геймов, а в пятом гейме он имел два
Не сумев использовать матчбол, да еще обидно оступившись, пытаясь отразить чужой удар, россиянин стал очень быстро терять все, что он имел. Из 26 розыгрышей, проведенных начиная с того матчбола, он оставил за собой лишь пять.
Показалось, что дело двигается к концу, только с другой стороны. Что уже Медведева, проигрывавшего 5:6 и уступавшего на своей подаче 0:30, уже ничего не спасет. Но он неожиданно выдал залп из четырех эйсов подряд. На лице Надаля читалось легкое удивление, однако
На послематчевой
Ментально Даниил — супертвердый игрок. Он демонстрировал это в течение всего сезона, об этом говорят все его достижения. Просто для него был неудачный день. В такой ситуации, как сегодня у Даниила, можно проиграть один раз из тысячи.
Даниил Медведев пришел на свою
Я не могу сказать, что все решил матчбол при счете 1:5. Я оставался в игре, но по определенным причинам не сумел сделать то, что надо. По каким именно? Прямо сейчас по горячим следам сказать трудно. Постараюсь разобраться через некоторое время и сделать для себя выводы.
После поражения Медведева казалось, что его шансы на выход в полуфинал минимальны. Однако вечером россиянину пришла помощь от Стефаноса Циципаса, который очень легко, всего за 1 час 14 минут обыграл прошлогоднего чемпиона Nitto ATP Finals Александра Зверева — 6:3, 6:2. Таким образом, после двух туров у Циципаса две победы (разница сетов — 4:0), у Надаля — одна (2:3), у Зверева — одна (2:2), у Медведева — два поражения (1:4). Но если в пятницу Циципас, который уже забронировал себе путевку в полуфинал, обыграет Надаля в двух сетах, а Медведев столь же уверенно одолеет Зверева, то у россиянина, испанца и немца будет по одной победе, и вторым полуфиналистом из группы «Андре Агасси» за счет лучшего соотношения выигранных и проигранных сетов окажется Медведев.
Евгений Федяков