Хачанов не сумел стать третьим на турнире в Абу-Даби, проиграв Джоковичу

Источник: Reuters

В матче за бронзу вторая ракетка мира Джокович нанёс поражение российскому теннисисту Карену Хачанову со счётом 7:5, 6:3.

Джокович увеличил преимущество в очном противостоянии с Хачановым до счёта 4−1.

В прошлом году чемпионом этих соревнований был Джокович, победивший в финале Кевина Андерсона из ЮАР — 4:6, 7:5, 7:5.