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18:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Хачанов не сумел стать третьим на турнире в Абу-Даби, проиграв Джоковичу

Сербский теннисист Новак Джокович занял третье место на выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби.

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Источник: Reuters

В матче за бронзу вторая ракетка мира Джокович нанёс поражение российскому теннисисту Карену Хачанову со счётом 7:5, 6:3.

Джокович увеличил преимущество в очном противостоянии с Хачановым до счёта 4−1.

В прошлом году чемпионом этих соревнований был Джокович, победивший в финале Кевина Андерсона из ЮАР — 4:6, 7:5, 7:5.

На сей раз за титул выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби сыграют греческий теннисист Стефанос Циципас и первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль.

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