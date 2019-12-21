Хачанов не сумел стать третьим на турнире в Абу-Даби, проиграв Джоковичу
Сербский теннисист Новак Джокович занял третье место на выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship в
Сербский теннисист Новак Джокович занял третье место на выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship в
В матче за бронзу вторая ракетка мира Джокович нанёс поражение российскому теннисисту Карену Хачанову со счётом 7:5, 6:3.
Джокович увеличил преимущество в очном противостоянии с Хачановым до счёта 4−1.
В прошлом году чемпионом этих соревнований был Джокович, победивший в финале Кевина Андерсона из ЮАР — 4:6, 7:5, 7:5.
На сей раз за титул выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship в