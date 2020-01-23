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12:16 (мск), источник: ТАСС

Даниил Медведев вышел в третий раунд Australian Open

ТАСС, 23 января. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Педро Мартинеса в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) — первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1, 6:3 в пользу 23-летнего россиянина.

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Спортсмены впервые встретились на турнире под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Мартинес занимает 168-е место в рейтинге ATP, Медведев — четвертое.

Соперник россиянина по третьему раунду определится позднее. Теннисист встретится с победителем матча между испанцем Хауме Муньяром и австралийцем Алексеем Попыриным.

Медведев является победителем семи турниров ATP, его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США 2019 года. Лучший результат россиянина на Открытом чемпионате Австралии — выход в четвертый круг в том же году.

Открытый чемпионат Австралии, призовой фонд которого составляет $49,1 млн, завершится 2 февраля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.

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