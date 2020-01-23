Даниил Медведев вышел в третий раунд Australian Open

Соперник россиянина по третьему раунду определится позднее. Теннисист встретится с победителем матча между испанцем Хауме Муньяром и австралийцем Алексеем Попыриным.

Медведев является победителем семи турниров ATP, его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США 2019 года. Лучший результат россиянина на Открытом чемпионате Австралии — выход в четвертый круг в том же году.