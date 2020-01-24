Красавица-теннисистка Возняцки завершила карьеру вылетом из турнира Большого шлема
Датская теннисистка Каролина Возняцки уступила в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии представительнице Туниса Унс Джабир (7:5, 3:6, 7:5).
Датская теннисистка Каролина Возняцки уступила в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии представительнице Туниса Унс Джабир (7:5, 3:6, 7:5).
Для неё этот матч стал последним в профессиональной карьере. Об уходе из спорта Каролина сообщила ещё в декабре прошлого года. Однако у неё ещё будет прощальный матч в мае против Серены Уильямс.
По окончании встречи в Мельбурне Возняцки сделала круг почёта с датским флагом.
Возняцки — бывшая первая ракетка мира. Она выиграла 30 турниров, включая Australian Open в 2018-м.