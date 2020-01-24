Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Металлург Мг
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия Д
Кельн
Футбол. Зарубежный
22:45
Ницца
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:45
Брешиа
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Леванте
Все события
Фоторепортажи
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
11Сборная России стала серебряным призером МЧМ
13:18 (мск), источник: Life.ru

Красавица-теннисистка Возняцки завершила карьеру вылетом из турнира Большого шлема

Датская теннисистка Каролина Возняцки уступила в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии представительнице Туниса Унс Джабир (7:5, 3:6, 7:5).

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Для неё этот матч стал последним в профессиональной карьере. Об уходе из спорта Каролина сообщила ещё в декабре прошлого года. Однако у неё ещё будет прощальный матч в мае против Серены Уильямс.

По окончании встречи в Мельбурне Возняцки сделала круг почёта с датским флагом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Возняцки — бывшая первая ракетка мира. Она выиграла 30 турниров, включая Australian Open в 2018-м.

 Красавица-теннисистка Возняцки завершила карьеру вылетом из турнира Большо
Серена Уильямс сенсационно вылетела из Australian Open
Этери, Орсер, Плющенко. Женские соревнования на ЧЕ будут жаркими
Овечкина назвали лучшим пивным собутыльником НХЛ
У России первое золото чемпионата Европы со времен Плющенко
ЦСКА одержал четвертую победу подряд в баскетбольной Евролиге
Стало известно об особом отношении к Месси на тренировках
Бывшая первая ракетка мира завершила карьеру
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь