Рублёв за 3 часа обыграл Гоффена и вышел в четвёртый раунд Australian Open

Рублёв 14 раз подал навылет и допустил 3 двойные ошибки. При этом он смог реализовать 4 брейк-пойнта из 6. Его соперник выполнил 11 эйсов и совершил одну двойную ошибку. Гоффен реализовал 5 брейк-пойнтов из 6.