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14:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Медведев уверенно вышел в четвёртый круг Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Australian Open.

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Источник: Reuters

В матче третьего круга первого в этом году турнира «Большого шлема» он со счётом 6:4, 6:3, 6:2 уверенно обыграл представляющего Зелёный континент Алексея Попырина. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.

Медведев выполнил 6 эйсов и допустил 3 двойные ошибки. Россиянин реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. Попырин 8 раз подал навылет. Австралиец допустил 7 двойных ошибок. При этом он не смог воспользоваться своим единственным брейк-пойнтом в матче.

В следующем раунде Медведев сыграет со Стэном Вавринкой. Швейцарец вышел в 1/8 финала после того, как его соперник, американец Джон Иснер, не смог продолжить матч третьего круга и снялся с соревнований.

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