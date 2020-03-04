Кафельников рассказал, как его подвела Шарапова

— История моего не очень хорошего отношения к Шараповой связана с Кубком Кремля, — сказал Кафельников в интервью телеканалу «Дождь». — Мария пообещала, что приедет на турнир, но в последний момент подвела. Напрямую этим занимался я, и мне показалось, что это был камень, брошенный в мою сторону.

Мой отец и наша семья ее очень хорошо знали до 1990 года, когда ее отец увез Марию в академию Ника Боллетьери. Я ее прекрасно помню, играл с ней в теннис, мы дружили семьями. А потом моему отцу было нужно, чтобы она подписала бумажку, что в таком-то возрасте он ей помогал на теннисном корте. Я попросил через Лену Веснину, поскольку понимал, что сам с Шараповой не увижусь. Веснина сказала: «Я подошла, но она отказалась».