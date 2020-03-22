Тарпищев: Закрытие спортивных объектов приводит к проблемам с тренировками теннисистов

Источник: РИА "Новости"

Ранее были отменены турнир в Индиан-Уэллсе, финал Кубка Федерации, а также до 7 июня приостановлено проведение всех турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA). Открытый чемпионат Франции, проведение которого было запланировано в Париже на период с 25 мая по 7 июня, перенесен на осень. 124-й розыгрыш турнира должен пройти с 20 сентября по 4 октября.

«Сейчас ни у кого нет понимания, как будет складываться ситуация в мире, остается только следить за тем, как развиваются события, — сказал Тарпищев. — Проблем уже немало, но турниры перенесены, их хотят доиграть. Но неясно когда — календарный год же нельзя растянуть. Плюс из-за закрытия спортивных объектов у многих теннисистов уже начинаются проблемы с тренировочным процессом. Ситуация очень сложная».