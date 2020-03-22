Тарпищев: Закрытие спортивных объектов приводит к проблемам с тренировками теннисистов
МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/.
МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/.
Ранее были отменены турнир в
«Сейчас ни у кого нет понимания, как будет складываться ситуация в мире, остается только следить за тем, как развиваются события, — сказал Тарпищев. — Проблем уже немало, но турниры перенесены, их хотят доиграть. Но неясно когда — календарный год же нельзя растянуть. Плюс
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 306 случаев заражения.