Бразилец Уайлд стал первым заразившимся коронавирусом теннисистом

Источник: AP 2020

«Я заражен коронавирусом. На протяжении недели нахожусь в самоизоляции и следую рекомендациям врачей, забочусь о себе. Мне хотелось бы напомнить вам, что лучше сейчас оставаться дома. Также позаботьтесь о своих родных», — сказал Уайлд в опубликованном на своей странице в Twitter видео.

Бразилец, которому 20 лет, выступает на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) с 2018 года. В феврале Уайлд стал победителем турнира в Сантьяго (Чили). Спортсмен занимает 114-е место в рейтинге ATP.