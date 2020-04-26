Источник: US Open пройдёт не в Нью-Йорке, а в Индиан-Уэллсе

Нью-Йорк наиболее сильно пострадал от пандемии коронавируса, а на кортах, где обычно проходит US Open разместили полевой госпиталь и другие временные сооружения для борьбы с заболеванием.

Индиан-Уэллс, где должен был пройти первый из турниров, отменённых из коронавируса, был менее затронут заболеванием, а значит и быстрее восстановится. Тем более, что необходимая для игры в теннис температура воздуха там сохраняется в течение всего года. В Индиан-Уэллсе есть два больших корта и вся остальная инфраструктура для проведения крупнейших теннисных турниров.