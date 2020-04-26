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00:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: US Open пройдёт не в Нью-Йорке, а в Индиан-Уэллсе

Велика вероятность, что американский турнир «Большого шлема» US Open пройдёт не в Нью-Йорке, а в Индиан-Уэллсе, сообщает Marca.

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Источник: AP 2020

Нью-Йорк наиболее сильно пострадал от пандемии коронавируса, а на кортах, где обычно проходит US Open разместили полевой госпиталь и другие временные сооружения для борьбы с заболеванием.

Индиан-Уэллс, где должен был пройти первый из турниров, отменённых из коронавируса, был менее затронут заболеванием, а значит и быстрее восстановится. Тем более, что необходимая для игры в теннис температура воздуха там сохраняется в течение всего года. В Индиан-Уэллсе есть два больших корта и вся остальная инфраструктура для проведения крупнейших теннисных турниров.

US Open должен стартовать 24 августа.

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