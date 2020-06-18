Джокович сказал, что рад предстоящему возобновлению теннисных турниров
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович сказал, что рад тому, что организаторам Открытого чемпионата США и Ассоциации
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович сказал, что рад тому, что организаторам Открытого чемпионата США и Ассоциации
Во вторник губернатор штата
«Я очень счастлив и рад видеть, что все организаторы турниров, особенно турниров Большого шлема, проведут свои соревнования. Думаю, многие люди были настроены скептически, особенно
«Я должен сказать, что совершенно очевидно, что правила и меры на сегодняшний день довольно строгие.
В среду стадо известно, что «Ролан Гаррос» пройдет в Париже с 21 сентября по 11 октября. Изначально Открытый чемпионат Франции должен был пройти с 18 мая по 7 июня, но 17 марта был отложен
«“Ролан Гаррос” пройдет в другие даты, но я рад, что им удалось собрать все воедино, потому что я понимаю сложности и проблемы, с которыми организаторы столкнулись», — добавил теннисист.