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Во вторник губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что US Open-2020 пройдет без зрителей в запланированные сроки — с 31 августа по 13 сентября. С 14 августа турниром в Вашингтоне возобновится мужской теннисный тур. Ранее ATP и Женская теннисная ассоциация (WTA) продлили приостановку всех турниров до 31 июля из-за распространения коронавируса.

«Я очень счастлив и рад видеть, что все организаторы турниров, особенно турниров Большого шлема, проведут свои соревнования. Думаю, многие люди были настроены скептически, особенно из-за мероприятий в США, учитывая то, что США пережили во время этой пандемии. Поэтому многие, в том числе и я, весьма скептически относились к тому, состоятся турниры или нет», — цитирует Джоковича Eurosport.

«Я должен сказать, что совершенно очевидно, что правила и меры на сегодняшний день довольно строгие. Из-за карантина некоторые игроки, особенно из Южной Америки, не могут выехать из своих стран, чтобы приехать в США. Надеюсь, это изменится: ATP и Ассоциация тенниса США (USTA) работают над этим. Худший сценарий все еще возможен — это так, но время есть», — отметил Джокович.

В среду стадо известно, что «Ролан Гаррос» пройдет в Париже с 21 сентября по 11 октября. Изначально Открытый чемпионат Франции должен был пройти с 18 мая по 7 июня, но 17 марта был отложен из-за коронавируса.