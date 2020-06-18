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19:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джокович сказал, что рад предстоящему возобновлению теннисных турниров

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович сказал, что рад тому, что организаторам Открытого чемпионата США и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) удалось договориться о проведении соревнований.

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Источник: Reuters

Во вторник губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что US Open-2020 пройдет без зрителей в запланированные сроки — с 31 августа по 13 сентября. С 14 августа турниром в Вашингтоне возобновится мужской теннисный тур. Ранее ATP и Женская теннисная ассоциация (WTA) продлили приостановку всех турниров до 31 июля из-за распространения коронавируса.

«Я очень счастлив и рад видеть, что все организаторы турниров, особенно турниров Большого шлема, проведут свои соревнования. Думаю, многие люди были настроены скептически, особенно из-за мероприятий в США, учитывая то, что США пережили во время этой пандемии. Поэтому многие, в том числе и я, весьма скептически относились к тому, состоятся турниры или нет», — цитирует Джоковича Eurosport.

«Я должен сказать, что совершенно очевидно, что правила и меры на сегодняшний день довольно строгие. Из-за карантина некоторые игроки, особенно из Южной Америки, не могут выехать из своих стран, чтобы приехать в США. Надеюсь, это изменится: ATP и Ассоциация тенниса США (USTA) работают над этим. Худший сценарий все еще возможен — это так, но время есть», — отметил Джокович.

В среду стадо известно, что «Ролан Гаррос» пройдет в Париже с 21 сентября по 11 октября. Изначально Открытый чемпионат Франции должен был пройти с 18 мая по 7 июня, но 17 марта был отложен из-за коронавируса.

«“Ролан Гаррос” пройдет в другие даты, но я рад, что им удалось собрать все воедино, потому что я понимаю сложности и проблемы, с которыми организаторы столкнулись», — добавил теннисист.

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