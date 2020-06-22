Второй игравший на одном турнире с Рублевым теннисист заразился коронавирусом

Чорич выступал на выставочном турнире в Хорватии, где также принимал участие россиянин Андрей Рублев. Очных встреч между Чоричем и Рублевым на турнире не было. Хорват стал вторым заразившимся коронавирусом участником турнира после болгарина Григора Димитрова . Финал соревнований, в котором Рублев должен был сыграть с сербом Новаком Джоковичем, был отменен.

«Я хотел сообщить всем, что мой тест на коронавирус дал положительный результат. Я хочу, чтобы все, с кем я контактировал в течение последних дней, прошли тест. Я хочу извиниться за ущерб, причиной которого я мог стать. Я чувствую себя хорошо, у меня нет никаких симптомов», — написал Чорич.