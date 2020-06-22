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12:47 (мск), источник: ТАСС

Второй игравший на одном турнире с Рублевым теннисист заразился коронавирусом

ТАСС, 22 июня. Хорватский теннисист Борна Чорич заразился коронавирусной инфекцией. Об этом 23-летний спортсмен сообщил на своей странице в Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

Чорич выступал на выставочном турнире в Хорватии, где также принимал участие россиянин Андрей Рублев. Очных встреч между Чоричем и Рублевым на турнире не было. Хорват стал вторым заразившимся коронавирусом участником турнира после болгарина Григора Димитрова. Финал соревнований, в котором Рублев должен был сыграть с сербом Новаком Джоковичем, был отменен.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я хотел сообщить всем, что мой тест на коронавирус дал положительный результат. Я хочу, чтобы все, с кем я контактировал в течение последних дней, прошли тест. Я хочу извиниться за ущерб, причиной которого я мог стать. Я чувствую себя хорошо, у меня нет никаких симптомов», — написал Чорич.

Хорват занимает 33-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету два титула на турнирах под эгидой ATP.

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Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
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