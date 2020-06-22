Лучший теннисист мира отверг тест на коронавирус вопреки вспышке на его турнире

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По данным источника, Джокович отверг сдачу теста, потому что хорошо себя чувствует и не ощущает симптомов заболевания, как и все в его команде и окружении. При этом его личный тренер прошел тестирование три дня назад и получил отрицательный результат.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--73c7fcda25cf71446003" data-vnd="73c7fcda25cf71446003" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=73c7fcda25cf71446003" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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Уточняется, что серб уже прибыл в Белград и связался со своим врачом, чтобы следовать его рекомендациям. Спортсмена беспрепятственно выпустили в Сербию без теста, хотя изначально Adria Tour, который и организует Джокович, опубликовал заявление, что «все сдадут анализы».

Ранее 22 июня стало известно, что Adria Tour отменили из-за заражения коронавирусом болгарина Григора Димитрова. Теннисисту стало плохо после поражения хорватскому теннисисту Борне Чоричу в первом круге. Позднее сообщалось о заражении Чорича, а также его фитнес-тренера.

Джокович — действующая первая ракетка мира. Он победитель 17 турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде и обладатель карьерного «Большого шлема».