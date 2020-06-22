Рублев подтвердил, что не заразился коронавирусом на теннисном турнире в Хорватии
ТАСС, 22 июня. Российский теннисист Андрей Рублев сообщил, что не болен коронавирусной инфекцией,
ТАСС, 22 июня. Российский теннисист Андрей Рублев сообщил, что не болен коронавирусной инфекцией,
По ходу турнира коронавирус был выявлен у болгарина Григора Димитрова и его тренера, хорвата Борны Чорича, а также у
«Хотел бы сообщить, что я здоров, со мной все хорошо. Мой тест на коронавирус показал отрицательный результат. Надеюсь, мы скоро вернемся к нормальной жизни. Все вместе мы с этим справимся», — написал Рублев.
22-летний Рублев занимает 14-ю строчку в рейтинге Ассоциации