Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Леганес
Гранада
Футбол. Зарубежный
20:30
Фиорентина
Брешиа
Футбол. Зарубежный
20:30
Лечче
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Сити
Бернли
Футбол. Зарубежный
22:45
Болонья
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Вильярреал
Севилья
Все события
Фоторепортажи
17Черный день российского футбола
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
14:06 (мск), источник: ТАСС

Рублев подтвердил, что не заразился коронавирусом на теннисном турнире в Хорватии

ТАСС, 22 июня. Российский теннисист Андрей Рублев сообщил, что не болен коронавирусной инфекцией, из-за которой был остановлен теннисный турнир в хорватском Задаре. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Наверх
Источник: AP 2020

По ходу турнира коронавирус был выявлен у болгарина Григора Димитрова и его тренера, хорвата Борны Чорича, а также у фитнес-тренера сербского теннисиста Новака Джоковича. В финале Рублев должен был сыграть с Джоковичем, но турнир был досрочно завершен. Ранее в хорватских СМИ сообщалось, что тесты остальных 19 игроков и тренеров показали отрицательный результат.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Хотел бы сообщить, что я здоров, со мной все хорошо. Мой тест на коронавирус показал отрицательный результат. Надеюсь, мы скоро вернемся к нормальной жизни. Все вместе мы с этим справимся», — написал Рублев.

Во время загрузки произошла ошибка.

22-летний Рублев занимает 14-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В его активе четыре победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянина на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2017 году.

Читайте также
Дексаметазон для лечения COVID-19 и будущее вакцины от коронавируса
Во время загрузки произошла ошибка.
18 июня© Ньюстюб
 Хабиб Нурмагомедов собирается сделать важное заявление о своем будущем
Кричавший "Слава Украине" футболист собирается играть за российский клуб
Пионербол в Сочи и благодарность врачам. Как прошел 23-й тур РПЛ
«Ливерпуль» предложил 60 млн евро за трансфер защитника «Наполи»
Российский хоккеист из США поведал о переживаниях за россиян
Лучший теннисист мира отверг тест на коронавирус
Чемпион мира по хоккею из РФ признался в победе над ним алкоголя
У пятерых футболистов «Црвены Звезды» обнаружен коронавирус
В Италии возмутились действиями РФС на фоне пандемии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь