Рублев подтвердил, что не заразился коронавирусом на теннисном турнире в Хорватии

Источник: AP 2020

По ходу турнира коронавирус был выявлен у болгарина Григора Димитрова и его тренера, хорвата Борны Чорича, а также у фитнес-тренера сербского теннисиста Новака Джоковича. В финале Рублев должен был сыграть с Джоковичем, но турнир был досрочно завершен. Ранее в хорватских СМИ сообщалось, что тесты остальных 19 игроков и тренеров показали отрицательный результат.

«Хотел бы сообщить, что я здоров, со мной все хорошо. Мой тест на коронавирус показал отрицательный результат. Надеюсь, мы скоро вернемся к нормальной жизни. Все вместе мы с этим справимся», — написал Рублев.

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