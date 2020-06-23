Димитров играл на турнире в Хорватии, будучи уже зараженным коронавирусом

Как сообщает Btvnovinite.bg ссылаясь на Стойменова, у Димитрова была высокая температура накануне выступления в Хорватии. После того, как температура спала, теннисист продолжал испытывать усталость. Днем 20 июня Димитров принял участие в матче против Борны Чорича, у которого также выявили заражение инфекцией. Вечером того же дня болгарин снялся с очередного матча из-за нехватки сил. Димитров отправился домой на следующий день, 21 июня, чтобы сдать анализы. Сейчас спортсмен чувствует себя хорошо, у него уже нет симптомов коронавируса.