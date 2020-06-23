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16:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Димитров играл на турнире в Хорватии, будучи уже зараженным коронавирусом

Болгарский теннисист Григор Димитров, у которого обнаружили коронавирус во время турнира Adria Tour, принимал участие в матче, несмотря на недомогание.

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Источник: AFP 2020

Об этом сообщил менеджер игрока Георгий Стойменов.

Как сообщает Btvnovinite.bg ссылаясь на Стойменова, у Димитрова была высокая температура накануне выступления в Хорватии. После того, как температура спала, теннисист продолжал испытывать усталость. Днем 20 июня Димитров принял участие в матче против Борны Чорича, у которого также выявили заражение инфекцией. Вечером того же дня болгарин снялся с очередного матча из-за нехватки сил. Димитров отправился домой на следующий день, 21 июня, чтобы сдать анализы. Сейчас спортсмен чувствует себя хорошо, у него уже нет симптомов коронавируса.

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