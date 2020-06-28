Энди Маррей: Новый календарь ATP небезопасен для теннисистов
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Обновленный календарь сезона Ассоциации
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Обновленный календарь сезона Ассоциации
Ранее ATP объявила, что мужской теннисный тур возобновится 14 августа турниром в Вашингтоне и представила обновленный календарь сезона, который был прерван
«Если вы выйдите в полуфинал или финал в
Теннисист считает, что, возможно, следует пересмотреть рейтинговую систему в нынешней ситуации.
«Возможно, стоит рассмотреть рейтинг за два года, чтобы парни, успешно выступавшие в прошлом году, но которые не в состоянии защитить свои очки сейчас должным образом, не понесли потери