Энди Маррей: Новый календарь ATP небезопасен для теннисистов

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Ранее ATP объявила, что мужской теннисный тур возобновится 14 августа турниром в Вашингтоне и представила обновленный календарь сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса. С 22 августа пройдет первый после паузы турнир серии «Мастерс» в Нью-Йорке, который изначально должен был состояться в Цинциннати. С 31 августа по 13 сентября там же в Нью-Йорке запланирован Открытый чемпионат США.

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«Если вы выйдите в полуфинал или финал в Нью-Йорке, а затем будете играть на грунте в Мадриде, это небезопасно, когда вы долго не соревновались. Потенциально это может привести к тому, что многие топ-игроки будут пропускать многие большие турниры», — цитирует Маррея Рейтер.

Теннисист считает, что, возможно, следует пересмотреть рейтинговую систему в нынешней ситуации.