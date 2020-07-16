Новак Джокович и Серена Уильямс в этом году могут собрать очередной «Карьерный шлем»
Но для этого им нужно забыть о US Open и сосредоточиться на «Ролан Гаррос».
Но для этого им нужно забыть о US Open и сосредоточиться на «Ролан Гаррос».
На сегодняшний день среди действующих теннисистов
Действующие теннисисты, которым не хватает одной победы до очередного «Карьерного шлема»:
Серена Уильямс — 23 (7+3+7+6)
Роджер Федерер — 20 (6+1+8+5)
Рафаэль Надаль — 19 (1+12+2+4)
Новак Джокович — 17 (8+1+5+3)
Стэн Вавринка — 3 (1+1+0+1)
Анжелика Кербер — 3 (1+0+1+1)
Федереру в этом году делать выбор не нужно, поскольку
Новак Джокович не раз говорил, что достижения и успехи Федерера и Надаля толкают его вперёд, заставляют сохранять высокий уровень, он вдохновляется их достижениями, пытается повторить их и превзойти. «Я сделаю всё возможное, чтобы реализовать свой шанс и попытаться завоевать рекорд по победам на “Больших шлемах”. В этом сезоне, максимум в следующем. Я могу сосредоточиться на этом, учитывая сколько времени и энергии потребуется для достижения этой цели», — сказал Джокович зимой после победы на Australian Open-2020. Этот успех стал для него 17-м на турнирах «Большого шлема», у Надаля таких побед 19, а у Федерера — 20. Теоретически, если бы сезон был полноценным, серб мог догнать Федерера уже в этом году в случае успеха на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open. Но все карты смешала пандемия коронавируса. Сезон оказался урезанным — Уимблдон вообще отменили, а «Ролан Гаррос» перенесли на осень, поставив его вплотную к US Open. Так что при идеальном для себя исходе в этом году Новак сможет только догнать Надаля по количеству «шлемов».
Но тогда Новаку Джоковичу нужно забыть о своих амбициях на US Open и сосредоточиться на подготовке именно к осеннему европейскому грунтовому сезону. Там будет всего три турнира — «Мастерсы» в Мадриде и Риме, а также «Ролан Гаррос». И если Новаку Джоковичу удастся победить на Открытом чемпионате Франции — 2020, то он станет первым игроком за много лет, кому удастся собрать второй «Карьерный шлем». Вообще, подобного успеха в истории добились только два теннисиста — австралийцы Рой Эмерсон (оформил второй «Карьерный шлем» в 1967 году) и Род Лэйвер (1969).
Зачем Джоковичу гнаться за всеми этими рекордами и достижениями? Возможно, серб считает, что благодаря этим победам он сможет добиться признания публики, чтобы не повторилась ситуация финала Уимблдона-2019 с Федерером, когда теннисные фанаты активно болели против него, выкрикивая «Роджер! Роджер!» Например, австралиец Ник Кирьос, как и некоторые другие игроки, болельщики, эксперты, считает, что именно это желание получить любовь публики и движет Новаком: «Я чувствую, что у Джоковича болезненная одержимость быть любимым. Он просто хочет быть таким же, как Федерер, чтобы его любили так же». Однако другой теннисист — француз Жиль Симон считает, что таким образом завоевать любовь публики Новаку Джоковичу всё равно не удастся: «Нужно просто принять тот факт, что Федерер является спортсменом, которого больше всего любят в мире. Даже если бы Джокович выиграл 22, 25 или 36 турниров “Большого шлема”, его бы считали сильнейшим, но люди всё равно предпочитали бы Роджера. Когда Джокович злится, например, как это было на Уимблдоне в прошлом году, когда против него болели, он становится непобедимым. В его глазах виден весь настрой. Мне нравится, когда он даёт волю эмоциям и пытается доказать всем, что он лучший».
Кроме того, Уильямс хочет стать первой теннисной мамой со времён Ким Клейстерс, победившей на турнире «Большого шлема» после рождения ребёнка. Помимо этого, у Серены есть шанс собрать уже в этом году четвёртый по счёту «Карьерный шлем», если она успешно выступит на «Ролан Гаррос». В истории тенниса это удавалось только одной спортсменке — Штеффи Граф.
В туре сейчас есть ещё два теннисиста, которым до «Карьерного шлема» не хватает одной победы. Швейцарец Стэн Вавринка пока из гонки выбыл, поскольку не покорённый им ещё Уимблдон в нынешнем сезоне отменён. А вот немка Анжелика Кербер имеет все шансы собрать «Карьерный шлем» уже в 2020-м. Кербер это отлично знает: «В моей коллекции не хватает титула победительницы “Ролан Гаррос”. Поэтому я буду готовиться к грунтовому сезону как можно лучше. У меня ещё никогда не было столько времени для этого. Я могу собрать карьерный “Большой шлем”, но для этого нужно победить в Париже. Конечно, это большая мотивация для меня».
Даниил Сальников