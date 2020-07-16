Новак Джокович и Серена Уильямс в этом году могут собрать очередной «Карьерный шлем»

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На сегодняшний день среди действующих теннисистов ATP-тура есть три человека, которые смогли выиграть все четыре турнира «Большого шлема», собрав «Карьерный шлем». Речь, конечно же, идёт о Роджере Федерере, Рафаэле Надале и Новаке Джоковиче. Но запас побед на мэйджорах у каждого позволяет собрать и второй «Карьерный шлем». Для этого Федереру и Джоковичу нужно победить на «Ролан Гаррос», а Надалю — на Australian Open. Ближайший «Ролан Гаррос» состоится уже в сентябре.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0d8f966b45b56c999c48" data-vnd="0d8f966b45b56c999c48" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0d8f966b45b56c999c48" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Из-за продолжительной паузы в теннисном календаре, вызванной пандемией коронавируса, оставшееся расписание на конец сезон выглядит необычным и крайне насыщенным. В конце августа в Нью-Йорке на харде должен пройти US Open, а в сентябре в Париже на грунте — «Ролан Гаррос». Многие игроки и тренеры уже не раз высказывали сомнения, что в этой ситуации можно успешно выступить на обоих турнирах «Большого шлема». «Расписание сумасшедшее. Сменить континенты, покрытия и всё остальное выглядит невозможной задачей. Это выглядит ещё более безумно, учитывая ограничения на путешествия и карантин. Пока нет международного правила, которое позволит профессиональным спортсменам не отбывать карантин по прибытии в другую страну, я не представляю, как это будет работать. Возможно, игрокам придётся выбирать, остаться в Европе или отправиться в США», — сказал тренер Серены Уильямс француз Патрик Муратоглу.

Действующие теннисисты, которым не хватает одной победы до очередного «Карьерного шлема»:

Серена Уильямс — 23 (7+3+7+6)

Роджер Федерер — 20 (6+1+8+5)

Рафаэль Надаль — 19 (1+12+2+4)

Новак Джокович — 17 (8+1+5+3)

Стэн Вавринка — 3 (1+1+0+1)

Анжелика Кербер — 3 (1+0+1+1)

Федереру в этом году делать выбор не нужно, поскольку из-за травмы правого колена и последующих операций он уже досрочно завершил сезон. Раз на сентябрьском «Ролан Гаррос» он не выступит, то и из гонки за второй «Карьерный шлем» он пока выбывает. Необходимый Надалю Australian Open стартует только в январе 2021 года. Остаётся только первая ракетка мира — серб Новак Джокович, у которого есть теоретические шансы собрать в этом году второй «Карьерный шлем», выиграв «Ролан Гаррос».

Новак Джокович не раз говорил, что достижения и успехи Федерера и Надаля толкают его вперёд, заставляют сохранять высокий уровень, он вдохновляется их достижениями, пытается повторить их и превзойти. «Я сделаю всё возможное, чтобы реализовать свой шанс и попытаться завоевать рекорд по победам на “Больших шлемах”. В этом сезоне, максимум в следующем. Я могу сосредоточиться на этом, учитывая сколько времени и энергии потребуется для достижения этой цели», — сказал Джокович зимой после победы на Australian Open-2020. Этот успех стал для него 17-м на турнирах «Большого шлема», у Надаля таких побед 19, а у Федерера — 20. Теоретически, если бы сезон был полноценным, серб мог догнать Федерера уже в этом году в случае успеха на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open. Но все карты смешала пандемия коронавируса. Сезон оказался урезанным — Уимблдон вообще отменили, а «Ролан Гаррос» перенесли на осень, поставив его вплотную к US Open. Так что при идеальном для себя исходе в этом году Новак сможет только догнать Надаля по количеству «шлемов».

Поскольку сербу совершенно точно не удастся в этом году догнать Федерера, то можно поставить другую цель — осенью на «Ролан Гаррос» собрать второй «Карьерный шлем», чего его соперники сделать совершенно точно не смогут.

Но тогда Новаку Джоковичу нужно забыть о своих амбициях на US Open и сосредоточиться на подготовке именно к осеннему европейскому грунтовому сезону. Там будет всего три турнира — «Мастерсы» в Мадриде и Риме, а также «Ролан Гаррос». И если Новаку Джоковичу удастся победить на Открытом чемпионате Франции — 2020, то он станет первым игроком за много лет, кому удастся собрать второй «Карьерный шлем». Вообще, подобного успеха в истории добились только два теннисиста — австралийцы Рой Эмерсон (оформил второй «Карьерный шлем» в 1967 году) и Род Лэйвер (1969).

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Зачем Джоковичу гнаться за всеми этими рекордами и достижениями? Возможно, серб считает, что благодаря этим победам он сможет добиться признания публики, чтобы не повторилась ситуация финала Уимблдона-2019 с Федерером, когда теннисные фанаты активно болели против него, выкрикивая «Роджер! Роджер!» Например, австралиец Ник Кирьос, как и некоторые другие игроки, болельщики, эксперты, считает, что именно это желание получить любовь публики и движет Новаком: «Я чувствую, что у Джоковича болезненная одержимость быть любимым. Он просто хочет быть таким же, как Федерер, чтобы его любили так же». Однако другой теннисист — француз Жиль Симон считает, что таким образом завоевать любовь публики Новаку Джоковичу всё равно не удастся: «Нужно просто принять тот факт, что Федерер является спортсменом, которого больше всего любят в мире. Даже если бы Джокович выиграл 22, 25 или 36 турниров “Большого шлема”, его бы считали сильнейшим, но люди всё равно предпочитали бы Роджера. Когда Джокович злится, например, как это было на Уимблдоне в прошлом году, когда против него болели, он становится непобедимым. В его глазах виден весь настрой. Мне нравится, когда он даёт волю эмоциям и пытается доказать всем, что он лучший».

В мировом теннисе есть ещё один человек, который ведёт сумасшедшую гонку за рекордами, — Серена Уильямс. Американка отчаянно пытается завоевать 24-й титул в одиночном разряде на турнирах «Большого шлема», чтобы сравняться со знаменитой австралийкой Маргарет Корт.

Кроме того, Уильямс хочет стать первой теннисной мамой со времён Ким Клейстерс, победившей на турнире «Большого шлема» после рождения ребёнка. Помимо этого, у Серены есть шанс собрать уже в этом году четвёртый по счёту «Карьерный шлем», если она успешно выступит на «Ролан Гаррос». В истории тенниса это удавалось только одной спортсменке — Штеффи Граф.

В туре сейчас есть ещё два теннисиста, которым до «Карьерного шлема» не хватает одной победы. Швейцарец Стэн Вавринка пока из гонки выбыл, поскольку не покорённый им ещё Уимблдон в нынешнем сезоне отменён. А вот немка Анжелика Кербер имеет все шансы собрать «Карьерный шлем» уже в 2020-м. Кербер это отлично знает: «В моей коллекции не хватает титула победительницы “Ролан Гаррос”. Поэтому я буду готовиться к грунтовому сезону как можно лучше. У меня ещё никогда не было столько времени для этого. Я могу собрать карьерный “Большой шлем”, но для этого нужно победить в Париже. Конечно, это большая мотивация для меня».