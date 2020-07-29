Агасси, Федерер и другие теннисные папы, выигравшие турниры «Большого шлема»
Ну, а рекордсменом по количеству завоёванных титулов на «шлемах» после рождения детей является первая ракетка мира Новак Джокович.
Ну, а рекордсменом по количеству завоёванных титулов на «шлемах» после рождения детей является первая ракетка мира Новак Джокович.
Мы уже писали о том, как теннисистки возвращаются в тур после рождения детей. Некоторые из них завоёвывают даже титулы, а в отдельных случаях выигрывают и турниры «Большого шлема». Теннисные папы, естественно, побеждают чаще. Но вот тех, кто выиграл на мэйджорах, можно пересчитать по пальцам. После 1980 года таких оказалось 12.
За свою карьеру серб Новак Джокович выиграл 17 турниров «Большого шлема», и большую часть из них — после того, как стал отцом. В октябре 2014 года у Новака и его жены Елены родился сын Стефан, и следом сербский теннисист стал победителем Australian Open-2015, 2016, «Ролан Гаррос» — 2016, Уимблдона и US Open-2015. В сентябре 2017-го Джокович во второй раз стал отцом — у него родилась дочь Тара. После этого Новак выиграл ещё пять турниров «Большого шлема» — Australian Open-2019, 2020, Уимблдон-2018, 2019 и US Open-2018. Таким образом, первая ракетка мира Новак Джокович является рекордсменом по количеству завоёванных титулов на «шлемах» после рождения детей.
Швейцарец Роджер Федерер — многодетный отец. У него с женой Миркой четверо детей — две пары близнецов. Девочки
В феврале 2010 года у Стэна Вавринки в браке со швейцарской телеведущей и бывшей фотомоделью Ильхам Вюйу родилась дочка Алексия, но через некоторое время пара рассталась. Когда девочке было четыре года, Стэн выиграл свой первый турнир «Большого шлема» — Australian Open-2014, а затем победил ещё на двух («Ролан Гаррос» — 2015 и US Open-2016).
Британец Энди Маррей выиграл за карьеру три титула «Большого шлема», а последний из них (Уимблдон-2016) — как раз после того, как появилась на свет его старшая дочь София (в феврале того же года). Сейчас у Энди и его жены Ким — уже трое детей: вторая дочь Эди родилась в 2017-м, а сын Тэдди — в 2019-м.
Ещё один восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема» и
Также по одному турниру «Большого шлема» выиграли после рождения детей Борис Беккер, Евгений Кафельников, Патрик Кэш, Андрес Гомес, Петр Корда и Альберт Коста.
Даниил Сальников