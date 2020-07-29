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23:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Агасси, Федерер и другие теннисные папы, выигравшие турниры «Большого шлема»

Ну, а рекордсменом по количеству завоёванных титулов на «шлемах» после рождения детей является первая ракетка мира Новак Джокович.

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Мы уже писали о том, как теннисистки возвращаются в тур после рождения детей. Некоторые из них завоёвывают даже титулы, а в отдельных случаях выигрывают и турниры «Большого шлема». Теннисные папы, естественно, побеждают чаще. Но вот тех, кто выиграл на мэйджорах, можно пересчитать по пальцам. После 1980 года таких оказалось 12.

Новак Джокович (Сербия)

Источник: Reuters

За свою карьеру серб Новак Джокович выиграл 17 турниров «Большого шлема», и большую часть из них — после того, как стал отцом. В октябре 2014 года у Новака и его жены Елены родился сын Стефан, и следом сербский теннисист стал победителем Australian Open-2015, 2016, «Ролан Гаррос» — 2016, Уимблдона и US Open-2015. В сентябре 2017-го Джокович во второй раз стал отцом — у него родилась дочь Тара. После этого Новак выиграл ещё пять турниров «Большого шлема» — Australian Open-2019, 2020, Уимблдон-2018, 2019 и US Open-2018. Таким образом, первая ракетка мира Новак Джокович является рекордсменом по количеству завоёванных титулов на «шлемах» после рождения детей.

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Роджер Федерер (Швейцария)

Швейцарец Роджер Федерер — многодетный отец. У него с женой Миркой четверо детей — две пары близнецов. Девочки Шарлин-Рива и Майла-Роуз родились в июле 2009 года, а мальчики Лео и Ленни — в мае 2014 года. Всего после рождения детей Федерер выиграл 5 турниров «Большого шлема» — два после появления на свет дочек (Australian Open-2010 и Уимблдон-2012) и ещё три уже после рождения сыновей (Australian Open-2017, 2018 и Уимблдон-2017).

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Стэн Вавринка (Швейцария)

В феврале 2010 года у Стэна Вавринки в браке со швейцарской телеведущей и бывшей фотомоделью Ильхам Вюйу родилась дочка Алексия, но через некоторое время пара рассталась. Когда девочке было четыре года, Стэн выиграл свой первый турнир «Большого шлема» — Australian Open-2014, а затем победил ещё на двух («Ролан Гаррос» — 2015 и US Open-2016).

Энди Маррей (Великобритания)

Источник: AP

Британец Энди Маррей выиграл за карьеру три титула «Большого шлема», а последний из них (Уимблдон-2016) — как раз после того, как появилась на свет его старшая дочь София (в феврале того же года). Сейчас у Энди и его жены Ким — уже трое детей: вторая дочь Эди родилась в 2017-м, а сын Тэдди — в 2019-м.

Джимми Коннорс (США)

Экс-первая ракетка мира, 8-кратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джимми Коннорс три последних своих мэйджора завоевал после рождения детей (Уимблдон-1982 и US Open-1982, 1983). В 1979 году он женился на модели «Плэйбой» Патти Макгуайр. У пары есть сын Бретт (1979 года рождения) и дочь Обри (1984).

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Андре Агасси (США)

Ещё один восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема» и экс-лидер мирового рейтинга американец Андре Агасси выиграл свой последний мэйджор (Australian Open-2003) после того, когда у них со Штеффи Граф родился сын Джейден-Джил (в октябре 2001 года). Дочь Джаз-Элли появилась на свет в октябре 2003 года, через 9 месяцев после победы Андре в Мельбурне.

Также по одному турниру «Большого шлема» выиграли после рождения детей Борис Беккер, Евгений Кафельников, Патрик Кэш, Андрес Гомес, Петр Корда и Альберт Коста.

Даниил Сальников

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