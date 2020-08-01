Теннисистка снялась с турнира WTA в Палермо из-за заражения коронавирусом
Теннисистка снялась с турнира в Палермо после заражения коронавирусом, сообщается на странице Женской теннисной ассоциации (WTA) в Twitter.
Теннисистка снялась с турнира в Палермо после заражения коронавирусом, сообщается на странице Женской теннисной ассоциации (WTA) в Twitter.
Имя спортсменки не раскрывается, заболевание протекает бессимптомно. Задействованы протоколы противодействия распространению инфекции, все, кто мог контактировать с инфицированной COVID-19, проходят тестирование.
Турнир состоится в запланированные даты —
Ранее сообщалось, что все тесты на COVID-19 в преддверии турнира в Палермо оказались отрицательными. В четверг стало известно, что россиянки Светлана Кузнецова и Вероника Кудерметова снялись с соревнований.