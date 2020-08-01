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18:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Теннисистка снялась с турнира WTA в Палермо из-за заражения коронавирусом

Теннисистка снялась с турнира в Палермо после заражения коронавирусом, сообщается на странице Женской теннисной ассоциации (WTA) в Twitter.

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Источник: Reuters

Имя спортсменки не раскрывается, заболевание протекает бессимптомно. Задействованы протоколы противодействия распространению инфекции, все, кто мог контактировать с инфицированной COVID-19, проходят тестирование.

Турнир состоится в запланированные даты — 3—9 августа.

Ранее сообщалось, что все тесты на COVID-19 в преддверии турнира в Палермо оказались отрицательными. В четверг стало известно, что россиянки Светлана Кузнецова и Вероника Кудерметова снялись с соревнований.

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