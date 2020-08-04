Самсонова победила Флипкенс на первом турнире WTA после паузы

Источник: РИА "Новости"

Самсонова победила со счетом 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 36 минут. Во втором круге 21-летняя россиянка встретится с победительницей матча между первой сеяной турнира Петрой Мартич (Хорватия) и Алисон ван Эйтванк (Бельгия), который завершится позднее во вторник.

Самсонова занимает 117-е место в рейтинге WTA, Флипкенс — 77-е. Самсонова ни разу не выигрывала турниры WTA, в ее активе семь побед на турнирах под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).

Сезон 2020 года был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, турнир в Палермо стал первым после паузы. Сезон Ассоциации теннисистов-профессионалов планируют возобновить 14 августа турниром в Вашингтоне. Открытый чемпионат США состоится с 31 августа по 13 сентября, Открытый чемпионат Франции — с 27 сентября по 11 октября, Уимблдон в текущем сезоне не состоится.