Россиянка Грачева проиграла Мартич на теннисном турнире в Праге

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Россиянка Варвара Грачева завершила выступление в одиночном разряде на теннисном турнире в Праге, призовой фонд которого превышает 200 тысяч долларов.

Грачева в матче первого круга проиграла второй ракетке соревнований хорватке Петре Мартич со счетом 6:7 (2:7), 3:6. Встреча продолжалась один час 50 минут.