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15:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Россиянка Грачева проиграла Мартич на теннисном турнире в Праге

Россиянка Варвара Грачева завершила выступление в одиночном разряде на теннисном турнире в Праге, призовой фонд которого превышает 200 тысяч долларов.

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Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Россиянка Варвара Грачева завершила выступление в одиночном разряде на теннисном турнире в Праге, призовой фонд которого превышает 200 тысяч долларов.

Грачева в матче первого круга проиграла второй ракетке соревнований хорватке Петре Мартич со счетом 6:7 (2:7), 3:6. Встреча продолжалась один час 50 минут.

За выход в четвертьфинал Мартич поспорит с победительницей матча между чешками Кристиной Плишковой и Линдой Фрухвиртовой.

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