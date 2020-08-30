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13:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Федерер выступил против идеи Джоковича о создании объединения игроков

Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль выступили против предложения серба Новака Джоковича о создании объединения теннисистов, призванного защищать интересы игроков, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее стало известно, что Джокович и несколько других теннисистов планируют создать новую структуру, призванную защищать интересы игроков. Ожидается, что Ассоциация профессиональных игроков в теннис (PTPA) будет отстаивать интересы теннисистов из топ-500 рейтинга АТР в одиночном разряде и из топ-200 парного рейтинга.

«Конечно, я хотел бы, чтобы Роджер и Рафа были с нами, но я всё понимаю, — сказал Джокович. — Я действительно понимаю, что у некоторых игроков другое мнение, и они думают, что сейчас не самое подходящее время''.

«Мир находится в сложной ситуации. Я лично считаю, что сейчас время сохранять спокойствие и работать вместе в одном направлении. Пришло время единства, а не разделения, — написал Надаль в Twitter. — Мы все — игроки, организаторы турниров и руководящие органы должны работать вместе. У нас есть более серьезная проблема, и разделение и разобщение определенно не является решением''.

Помимо Федерера и Надаля против предложения Джоковича выступили южноафриканец Кевин Андерсон, австриец Юрген Мельцер, американец Сэм Куэрри и бразилец Бруно Соареш.

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