Федерер выступил против идеи Джоковича о создании объединения игроков

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее стало известно, что Джокович и несколько других теннисистов планируют создать новую структуру, призванную защищать интересы игроков. Ожидается, что Ассоциация профессиональных игроков в теннис (PTPA) будет отстаивать интересы теннисистов из топ-500 рейтинга АТР в одиночном разряде и из топ-200 парного рейтинга.

«Конечно, я хотел бы, чтобы Роджер и Рафа были с нами, но я всё понимаю, — сказал Джокович. — Я действительно понимаю, что у некоторых игроков другое мнение, и они думают, что сейчас не самое подходящее время''.

«Мир находится в сложной ситуации. Я лично считаю, что сейчас время сохранять спокойствие и работать вместе в одном направлении. Пришло время единства, а не разделения, — написал Надаль в Twitter. — Мы все — игроки, организаторы турниров и руководящие органы должны работать вместе. У нас есть более серьезная проблема, и разделение и разобщение определенно не является решением''.