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31 августа, источник: ТАСС

Российская теннисистка Касаткина проиграла в первом круге US Open

ТАСС, 31 августа. Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла украинке Марте Костюк в матче первого круга US Open.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу 18-летней Костюк.

Во втором круге Костюк встретится с победительницей матча между американкой Кори Гауфф и Анастасией Севастовой из Латвии.

Касаткина занимает 70-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Лучшим ее достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros и Уимблдона. Также на счету россиянки два титула WTA.

Костюк находится на 137-й строчке рейтинга. На Australian Open 2018 года она выходила в третий круг.

Турнир завершится 13 сентября, его призовой фонд составляет $53,4 млн. Действующей победительницей US Open является канадка Бьянка Андрееску, которая отказалась от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.

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