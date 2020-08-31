Российская теннисистка Касаткина проиграла в первом круге US Open
ТАСС, 31 августа. Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла украинке Марте Костюк в матче первого круга US Open.
ТАСС, 31 августа. Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла украинке Марте Костюк в матче первого круга US Open.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу 18-летней Костюк.
Во втором круге Костюк встретится с победительницей матча между американкой Кори Гауфф и Анастасией Севастовой из Латвии.
Костюк находится на 137-й строчке рейтинга. На Australian Open 2018 года она выходила в третий круг.
Турнир завершится 13 сентября, его призовой фонд составляет $53,4 млн. Действующей победительницей US Open является канадка Бьянка Андрееску, которая отказалась от участия