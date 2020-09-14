Зверев рассказал, что причиной двойных ошибок в концовке финала US Open стала травма ноги

«Матч перевернулся, когда он впервые сломал меня в третьем сете. Я думаю, после этого он стал играть намного лучше, а я — намного хуже, — сказал Зверев. — Но после этого у меня все еще было много шансов. [На тай-брейке] у меня свело левый квадрицепс, я не мог больше отталкиваться и попадать с первой подачи».