Зверев рассказал, что причиной двойных ошибок в концовке финала US Open стала травма ноги
ТАСС, 14 сентября. Повреждение квадрицепса стало причиной двойных ошибок немецкого теннисиста Александра Зверева на
ТАСС, 14 сентября. Повреждение квадрицепса стало причиной двойных ошибок немецкого теннисиста Александра Зверева на
Зверев уступил австрийцу Доминику Тиму со счетом 6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:7 (6:8). Впервые с 1949 года теннисист, выигравший в двух первых сетах, не смог стать победителем US Open.
«Матч перевернулся, когда он впервые сломал меня в третьем сете. Я думаю, после этого он стал играть намного лучше, а я — намного хуже, — сказал Зверев. — Но после этого у меня все еще было много шансов. [На тай-брейке] у меня свело левый квадрицепс, я не мог больше отталкиваться и попадать с первой подачи».
Зверев занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации