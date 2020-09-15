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21:06 (мск), источник: ТАСС

Касаткина обыграла Звонареву в первом круге теннисного турнира в Риме

ТАСС, 15 сентября. Россиянка Дарья Касаткина победила соотечественницу Веру Звонареву в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории «Премьер 5» в Риме.

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Источник: РИА "Новости"

23-летняя Касаткина одержала победу со счетом 6:2, 6:2. В следующем круге она сыграет с чешкой Катериной Синяковой (61-й номер рейтинга WTA).

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Касаткина занимает 74-ю строчку рейтинга WTA. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros и Уимблдона. На счету россиянки два титула WTA.

Звонарева 11 сентября второй раз в карьере выиграла US Open в паре. На счету 36-летней спортсменки 12 побед на турнирах WTA в одиночном разряде, она располагается на 181-м месте мирового рейтинга. Высшим достижением россиянки на турнирах серии Большого шлема является выход в финал на Открытом чемпионате США (2010) и Уимблдоне (2010). Спортсменка дважды доходила до полуфинала Открытого чемпионата Австралии (2009, 2011). В 2008 году она завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр.

Турнир в Риме завершится 21 сентября, матчи проходят на грунте. Призовой фонд женской части составляет $2,1 млн. Открытый чемпионат Франции пройдет с 27 сентября по 11 октября.

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