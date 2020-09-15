Касаткина обыграла Звонареву в первом круге теннисного турнира в Риме

Касаткина занимает 74-ю строчку рейтинга WTA. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros и Уимблдона. На счету россиянки два титула WTA.

Звонарева 11 сентября второй раз в карьере выиграла US Open в паре. На счету 36-летней спортсменки 12 побед на турнирах WTA в одиночном разряде, она располагается на 181-м месте мирового рейтинга. Высшим достижением россиянки на турнирах серии Большого шлема является выход в финал на Открытом чемпионате США (2010) и Уимблдоне (2010). Спортсменка дважды доходила до полуфинала Открытого чемпионата Австралии (2009, 2011). В 2008 году она завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр.