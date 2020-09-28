Александрова сохранила 31-е место в рейтинге WTA

На прошлой неделе Александрова принимала участие в турнире во французском Страсбурге, на котором дошла до второго круга. В воскресенье 25-летняя россиянка вышла во второй круг Roland Garros.
Лидирует в рейтинге австралийка Эшли Барти, второй идет румынка Симона Халеп, третьей — японка Наоми Осака.
Рейтинг WTA от 28 сентября:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков;.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255;.
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5780;.
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205;.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4960;.
6 (6). София Кенин (США) — 4700;.
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555;.
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335;.
9 (9). Серена Уильямс (США) — 4080;.
10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010…
31 (31). Екатерина Александрова (Россия) — 1775…
33 (33). Светлана Кузнецова (Россия) — 1631…
38 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1570…
42 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1388…
58 (59). Анна Блинкова (Россия) — 1114…
71 (71). Дарья Касаткина (Россия) — 935…
89 (89). Варвара Грачева (Россия) — 778…
92 (92). Анастасия Потапова (Россия) — 759.