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11:08 (мск), источник: ТАСС

Александрова сохранила 31-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 28 сентября. Россиянка Екатерина Александрова осталась на 31-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации в понедельник.

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Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе Александрова принимала участие в турнире во французском Страсбурге, на котором дошла до второго круга. В воскресенье 25-летняя россиянка вышла во второй круг Roland Garros.

Лидирует в рейтинге австралийка Эшли Барти, второй идет румынка Симона Халеп, третьей — японка Наоми Осака.

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Рейтинг WTA от 28 сентября:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков;.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255;.

3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5780;.

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205;.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4960;.

6 (6). София Кенин (США) — 4700;.

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555;.

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335;.

9 (9). Серена Уильямс (США) — 4080;.

10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010…

31 (31). Екатерина Александрова (Россия) — 1775…

33 (33). Светлана Кузнецова (Россия) — 1631…

38 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1570…

42 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1388…

58 (59). Анна Блинкова (Россия) — 1114…

71 (71). Дарья Касаткина (Россия) — 935…

89 (89). Варвара Грачева (Россия) — 778…

92 (92). Анастасия Потапова (Россия) — 759.

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