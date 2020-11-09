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00:54 (мск), источник: ТАСС

Даниил Медведев поднялся на четвертую строчку в рейтинге ATP

ТАСС, 9 ноября. Россиянин Даниил Медведев поднялся с пятого на четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

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Источник: Reuters

Медведев обошел швейцарца Роджера Федерера, в воскресенье россиянин стал победителем турнира серии Masters в Париже. Андрей Рублев сохранил восьмую позицию. Карен Хачанов опустился на одну строчку и занимает 20-е место.

Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третье место занимает австриец Доминик Тим.

15 ноября стартует Итоговый турнир ATP, в котором примут участие Медведев и Рублев.

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Рейтинг АТР от 9 ноября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 830 очков;.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 850;.

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9 125;.

4 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6 970;.

5 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6 630;.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5 925;.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5 525;.

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3 919;.

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 455;.

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3 075;.

20 (19). Карен Хачанов (Россия) — 2 245.

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