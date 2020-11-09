Даниил Медведев поднялся на четвертую строчку в рейтинге ATP
ТАСС, 9 ноября. Россиянин Даниил Медведев поднялся с пятого на четвертое место в рейтинге Ассоциации
ТАСС, 9 ноября. Россиянин Даниил Медведев поднялся с пятого на четвертое место в рейтинге Ассоциации
Медведев обошел швейцарца Роджера Федерера, в воскресенье россиянин стал победителем турнира серии Masters в Париже. Андрей Рублев сохранил восьмую позицию. Карен Хачанов опустился на одну строчку и занимает 20-е место.
Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третье место занимает австриец Доминик Тим.
15 ноября стартует Итоговый турнир ATP, в котором примут участие Медведев и Рублев.
Рейтинг АТР от 9 ноября:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 830 очков;.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 850;.
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9 125;.
4 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6 970;.
5 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6 630;.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5 925;.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5 525;.
8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3 919;.
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 455;.
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3 075;.
20 (19). Карен Хачанов (Россия) — 2 245.