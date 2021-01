«Мышь в номере, странные правила и отвратительная еда». Путинцева — об абсурдном карантине в Австралии

— Ситуация обстояла таким образом, что это все случилось вечером, часов в десять. Я заметила, что у меня в номере мышь, сразу же позвонила на ресепшн, попросила помощь, чтобы кто-то пришел, поймали ее или мне дали мышеловку. На что мне сказали, что они не вправе заходить в мою комнату, но пообещали что-то придумать, попросили ждать. Жду я минут 45, вижу, что мышь опять начинает бегать. Я вновь звоню и спрашиваю, будет ли какая-то помощь, а они мне говорят: «Help is on the way (“Помощь уже в пути”)», мол, ждите. Ну ладно, жду еще 45 минут, мышь продолжает бегать. Я решила открыть дверь номера и направить ее в другую сторону, в надежде, что она выбежит. Прибежал сразу представитель охраны, начал на меня кричать, что я не соблюдаю режим, чтобы я закрыла дверь. Я объясняла, что у меня в номере мышь, я ее выкину и потом закрою дверь. Он продолжил на меня кричать, требовать, чтобы я закрыла дверь. Я это сделала, а потом выяснилось, что он сообщил, что я пыталась покинуть комнату и нарушить режим самоизоляции. Это абсолютный абсурд. Дальше я звонила на ресепшн, но мне уже никто не отвечал, потом я написала в Tennis Australia, связалась с одним из сотрудников и сказала, что это уже невозможно, время около часа ночи, я хочу спать, но не могу из-за того, что в номере бегает мышь. И только ближе к трем часам ночи мне поменяли номер на соседний. У меня было очень много сумок, поэтому я спросила, может мне кто-то поможет с перетаскиванием их. Они ответили «нет», и мне нужно было все сумки унести за один раз, потому что возвращаться в тот номер было нельзя. У них здесь ситуация с этим коронавирусом абсурдная.