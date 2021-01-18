«Мышь в номере, странные правила и отвратительная еда». Путинцева — об абсурдном карантине в Австралии
Игроков заманили туда, не дав полной информации о правилах.
Игроков заманили туда, не дав полной информации о правилах.
Мировой теннис сейчас переживает эмоции, которых никогда ранее не испытывал. Свыше 50 игроков, прилетевших в Австралию для участия в Australian Open-2021, оказались в полном заточении без возможности общения с тренерами и переступания через порог номера в отеле. Корреспондент Vesti.kz связался с казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой, которая также попала в строгую изоляцию, и узнал о проблемах в организации турнира столь крупного масштаба.
— Юлия, сразу же хочется начать с такого вопроса. Как решили вашу проблему с мышью в номере? В своих социальных сетях вы сообщали, что никто не торопится вам помочь.
— Ситуация обстояла таким образом, что это все случилось вечером, часов в десять. Я заметила, что у меня в номере мышь, сразу же позвонила на ресепшн, попросила помощь, чтобы
— Теперь непосредственно про карантин. Вы летели на том же борту, где находился зараженный тренер Бьянки Андрееску?
— Да.
— Получается, что в настоящий момент вам вообще запретили выходить из номера вплоть до окончания двухнедельной изоляции и, следовательно, никаких тренировок на корте? Как вообще поддерживать форму в таких условиях?
— Да, запретили выходить две недели. Не знаю, поменяется ли это. Поддерживать форму? Обещали принести велотренажер или беговую дорожку, но пока ничего не принесли, одни лишь обещания. Ситуация шокирующая. Если тренер живет в соседнем номере, он не может передать тебе скакалку, мяч или
— Те игроки, которые прилетели на «благополучных рейсах», как я понимаю, могут хоть весь день тренироваться и общаться друг с другом, в то время как остальным приходится жить в четырех стенах без возможности выйти наружу?
— Не совсем. Те, кто прилетел на «благополучных рейсах», смогут тренироваться. У них есть определенные лимиты по времени, но этого достаточно для поддержания формы. Между собой они могут общаться только с теми игроками, с которыми они совместно тренируются. Но в то же время есть игроки топ-3, которые могут свободно тренироваться в Аделаиде (более 700 километров от Мельбурна — прим. ред.) сколько угодно со всеми членами своей команды. Получается, они и так были в приоритете изначально, теперь у них еще больше этого самого приоритета. Что, в принципе, как всегда. У нас, к сожалению, подразделение такое, что для топовых игроков делается все, а для не топ особо ничего и не делается.
— Кто еще из казахстанских игроков попал под такой же карантин?
— Под наш карантин попала и Елена Рыбакина. Остальным повезло. Что я больше всего не понимаю — я думаю, что австралийские власти, федерация и организаторы турнира знают про все эти жесткие меры, которые предпринимает правительство. Я не понимаю, почему турнир не отменили. Вот это меня больше всего удивляет.
— Если же представить ситуацию, что один из недовольных игроков, к примеру, Сорана Кырстя, в один момент заявит, что ей надоело находиться в таких условиях и она уже не хочет играть на турнире, а всего лишь улететь домой. В таком случае ее выпустят из отеля?
— Нет, она обязана провести весь срок карантина на изоляции. Даже если каждый день ее тест будет отрицательным. У меня уже два отрицательных теста, как и у моего тренера, но это ничего не меняет…
— Получается, что изначально вас вообще не проинформировали как следует, не дали полной информации, и вот такая изоляция стала для всех шоком?
— Нет, изначально шла речь, что мы отвечаем за себя и членов своей команды. Что мы должны приехать и быть здоровыми. Если же у нас обнаружат коронавирус, тогда нас изолируют на 14 дней. Все были согласны. За три дня до вылета в Австралию информация поменялась. Сказали, что самолет будет разбит по зонам и кто окажется в зоне заражения — тех людей и отправят на карантин. Но когда мы сюда приехали, у нас в номерах разложили книжки с правилами, в которых было написано, что если на вашем рейсе был хотя бы один зараженный, то все пассажиры обязаны пройти карантин. Получается, что заранее нас никто не оповестил, сюда нас заманили и поставили перед фактом. Теперь мы в безвыходной ситуации.
— Каким образом тренируетесь, находясь внутри номера?
— Стараюсь тренироваться, заниматься растяжкой, подкачивать спину, пресс, немного двигаться. Конечно, тяжело, учитывая, что у нас номер 20 квадратных метров. Приходится убирать кровать, двигать всю мебель, делать полную перестановку номера. Тяжело. Нет свежего воздуха, начинаешь заниматься и приходится дышать этой пылью от ковра.
Австралиец Алекс Де Минаур коротко об ожидании своей тренировки:
— А как вас кормят? Приносят еду в номер три раза в день?
— Нам приносят ее трижды в день, но я ею не питаюсь, потому что она отвратительна. Ее приносят в пластиковом
Отметим, что в число игроков топ-3, получивших привилегии в ходе подготовки к турниру, входят Эшли Барти, Симона Халеп и Наоми Осака в женском разряде, а также Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Доминик Тим — среди мужчин. Недавно Джокович предложил организаторам сделать более равные условия для игроков, что насмешило швейцарца Стэна Вавринку, который сразу же отреагировал: «Из Аделаиды? Ахахаха», намекнув, что легко говорить об этом, когда находишься в особенных условиях.
Напомним, что карантин после прилета в Австралию был запланирован изначально, но он предусматривал возможность регулярных тренировок и выходы на улицу. Карантин должен продлиться официально с 15 по 29 января. С 1 февраля на кортах турнира должны начаться подготовительные недельные соревнования серий WTA 500 и ATP 250. 8 февраля запланирован старт самого Открытого чемпионата Австралии-2021.
Димаш Тулегенов