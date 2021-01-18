«Мышь в номере, странные правила и отвратительная еда». Путинцева — об абсурдном карантине в Австралии

Мировой теннис сейчас переживает эмоции, которых никогда ранее не испытывал. Свыше 50 игроков, прилетевших в Австралию для участия в Australian Open-2021, оказались в полном заточении без возможности общения с тренерами и переступания через порог номера в отеле. Корреспондент Vesti.kz связался с казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой, которая также попала в строгую изоляцию, и узнал о проблемах в организации турнира столь крупного масштаба.

— Юлия, сразу же хочется начать с такого вопроса. Как решили вашу проблему с мышью в номере? В своих социальных сетях вы сообщали, что никто не торопится вам помочь.

— Ситуация обстояла таким образом, что это все случилось вечером, часов в десять. Я заметила, что у меня в номере мышь, сразу же позвонила на ресепшн, попросила помощь, чтобы кто-то пришел, поймали ее или мне дали мышеловку. На что мне сказали, что они не вправе заходить в мою комнату, но пообещали что-то придумать, попросили ждать. Жду я минут 45, вижу, что мышь опять начинает бегать. Я вновь звоню и спрашиваю, будет ли какая-то помощь, а они мне говорят: «Help is on the way (“Помощь уже в пути”)», мол, ждите. Ну ладно, жду еще 45 минут, мышь продолжает бегать. Я решила открыть дверь номера и направить ее в другую сторону, в надежде, что она выбежит. Прибежал сразу представитель охраны, начал на меня кричать, что я не соблюдаю режим, чтобы я закрыла дверь. Я объясняла, что у меня в номере мышь, я ее выкину и потом закрою дверь. Он продолжил на меня кричать, требовать, чтобы я закрыла дверь. Я это сделала, а потом выяснилось, что он сообщил, что я пыталась покинуть комнату и нарушить режим самоизоляции. Это абсолютный абсурд. Дальше я звонила на ресепшн, но мне уже никто не отвечал, потом я написала в Tennis Australia, связалась с одним из сотрудников и сказала, что это уже невозможно, время около часа ночи, я хочу спать, но не могу из-за того, что в номере бегает мышь. И только ближе к трем часам ночи мне поменяли номер на соседний. У меня было очень много сумок, поэтому я спросила, может мне кто-то поможет с перетаскиванием их. Они ответили «нет», и мне нужно было все сумки унести за один раз, потому что возвращаться в тот номер было нельзя. У них здесь ситуация с этим коронавирусом абсурдная.

— Теперь непосредственно про карантин. Вы летели на том же борту, где находился зараженный тренер Бьянки Андрееску?

— Да.

— Получается, что в настоящий момент вам вообще запретили выходить из номера вплоть до окончания двухнедельной изоляции и, следовательно, никаких тренировок на корте? Как вообще поддерживать форму в таких условиях?

— Да, запретили выходить две недели. Не знаю, поменяется ли это. Поддерживать форму? Обещали принести велотренажер или беговую дорожку, но пока ничего не принесли, одни лишь обещания. Ситуация шокирующая. Если тренер живет в соседнем номере, он не может передать тебе скакалку, мяч или что-то еще. Здесь все коммуникации запрещены. Анна Калинская (107-я ракетка мира из России — прим. ред.), моя подруга, привезла мне шампунь, но ей запретили мне его передать. У других людей нет в комнатах резинки для мышц или даже витаминов, а их тренеры не имеют право передать все это. Полный бред.

— Те игроки, которые прилетели на «благополучных рейсах», как я понимаю, могут хоть весь день тренироваться и общаться друг с другом, в то время как остальным приходится жить в четырех стенах без возможности выйти наружу?

— Не совсем. Те, кто прилетел на «благополучных рейсах», смогут тренироваться. У них есть определенные лимиты по времени, но этого достаточно для поддержания формы. Между собой они могут общаться только с теми игроками, с которыми они совместно тренируются. Но в то же время есть игроки топ-3, которые могут свободно тренироваться в Аделаиде (более 700 километров от Мельбурна — прим. ред.) сколько угодно со всеми членами своей команды. Получается, они и так были в приоритете изначально, теперь у них еще больше этого самого приоритета. Что, в принципе, как всегда. У нас, к сожалению, подразделение такое, что для топовых игроков делается все, а для не топ особо ничего и не делается.

— Кто еще из казахстанских игроков попал под такой же карантин?

— Под наш карантин попала и Елена Рыбакина. Остальным повезло. Что я больше всего не понимаю — я думаю, что австралийские власти, федерация и организаторы турнира знают про все эти жесткие меры, которые предпринимает правительство. Я не понимаю, почему турнир не отменили. Вот это меня больше всего удивляет. Во-первых, удивило, что нас никто не предупредил, что если на борту один человек будет болен, то всех изолируют. Я не понимаю, почему нас не оповестили, если они все эти правила знали. Если один заразившийся человек на борту, а потом они сажают на карантин весь самолет… Это полный маразм. Турнир нужно было отменять изначально, тем самым не ставя в неудобное положение игроков, команды, людей, которые являются резидентами здесь, в Мельбурне. Они тоже недовольны всей ситуацией. Зачем это нужно было, когда можно было все отменить. Сейчас все бы сидели дома, готовились к предстоящим турнирам, где менее жесткие карантинные меры.

— Если же представить ситуацию, что один из недовольных игроков, к примеру, Сорана Кырстя, в один момент заявит, что ей надоело находиться в таких условиях и она уже не хочет играть на турнире, а всего лишь улететь домой. В таком случае ее выпустят из отеля?

— Нет, она обязана провести весь срок карантина на изоляции. Даже если каждый день ее тест будет отрицательным. У меня уже два отрицательных теста, как и у моего тренера, но это ничего не меняет…

— Получается, что изначально вас вообще не проинформировали как следует, не дали полной информации, и вот такая изоляция стала для всех шоком?

— Нет, изначально шла речь, что мы отвечаем за себя и членов своей команды. Что мы должны приехать и быть здоровыми. Если же у нас обнаружат коронавирус, тогда нас изолируют на 14 дней. Все были согласны. За три дня до вылета в Австралию информация поменялась. Сказали, что самолет будет разбит по зонам и кто окажется в зоне заражения — тех людей и отправят на карантин. Но когда мы сюда приехали, у нас в номерах разложили книжки с правилами, в которых было написано, что если на вашем рейсе был хотя бы один зараженный, то все пассажиры обязаны пройти карантин. Получается, что заранее нас никто не оповестил, сюда нас заманили и поставили перед фактом. Теперь мы в безвыходной ситуации.

— Каким образом тренируетесь, находясь внутри номера?

— Стараюсь тренироваться, заниматься растяжкой, подкачивать спину, пресс, немного двигаться. Конечно, тяжело, учитывая, что у нас номер 20 квадратных метров. Приходится убирать кровать, двигать всю мебель, делать полную перестановку номера. Тяжело. Нет свежего воздуха, начинаешь заниматься и приходится дышать этой пылью от ковра.

Австралиец Алекс Де Минаур коротко об ожидании своей тренировки:

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CKKcwnxoWqz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alex De Minaur ?? (@alexdeminaur)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— А как вас кормят? Приносят еду в номер три раза в день?

— Нам приносят ее трижды в день, но я ею не питаюсь, потому что она отвратительна. Ее приносят в пластиковом take-away боксе, оставляют под дверью номера. Потом, когда ты ее покушал, должен обратно поставить ее туда, после чего посуду забирают. Это единственный случай, когда ты можешь открывать дверь номера. Еда ужасная, поэтому я пользуюсь приложением с доставкой. Но когда еда оказывается в отеле, ее полчаса или даже больше досматривают. Я не знаю, что они делают с ней, может дезинфицируют. Когда еда доходит до меня, то она уже холодная. Поэтому единственный вариант — заказывать суши, как бы это ни звучало. Здешняя обстановка не соответствует уровню Большого Шлема, какая-то нелепость. Даже на прошлогоднем US Open многие жаловались, что условия были не очень, но нам можно было передвигаться по гостинице, можно было выходить на улицу и дышать свежим воздухом, было все гораздо проще и с кортами. Здесь же это полный абсурд.

Отметим, что в число игроков топ-3, получивших привилегии в ходе подготовки к турниру, входят Эшли Барти, Симона Халеп и Наоми Осака в женском разряде, а также Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Доминик Тим — среди мужчин. Недавно Джокович предложил организаторам сделать более равные условия для игроков, что насмешило швейцарца Стэна Вавринку, который сразу же отреагировал: «Из Аделаиды? Ахахаха», намекнув, что легко говорить об этом, когда находишься в особенных условиях.

Напомним, что карантин после прилета в Австралию был запланирован изначально, но он предусматривал возможность регулярных тренировок и выходы на улицу. Карантин должен продлиться официально с 15 по 29 января. С 1 февраля на кортах турнира должны начаться подготовительные недельные соревнования серий WTA 500 и ATP 250. 8 февраля запланирован старт самого Открытого чемпионата Австралии-2021.