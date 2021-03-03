Андрей Рублев обыграл Энди Маррея и вышел в третий круг теннисного турнира в Роттердаме

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу 23-летнего россиянина, посеянного на турнире под четвертым номером и занимающего восьмое место в мировом рейтинге ATP. Маррей идет на 123-й строчке рейтинга, он попал на турнир через специальное приглашение (wild card). В следующем круге Рублев сыграет с победителем пары между шестым сеяным бельгийцем Давидом Гоффеном и французом Жереми Шарди.