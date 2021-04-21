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15:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Циципас вышел в третий круг турнира в Барселоне

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Грек Стефанос Циципас шагнул в третий круг теннисного турнира в Барселоне, призовой фонд которого превышает 1,5 миллиона евро.

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Источник: AP 2020

Циципас, посеянный под вторым номером, в матче второго раунда обыграл обладателя wild card испанца Хауме Мунара со счетом 6:0, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

Следующим соперником Циципаса будет победитель матча Алекс де Минаур (Австралия, 14-й сеяный) — Александр Бублик (Казахстан).

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