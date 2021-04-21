Циципас вышел в третий круг турнира в Барселоне
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Грек Стефанос Циципас шагнул в третий круг теннисного турнира в Барселоне, призовой фонд которого превышает 1,5 миллиона евро.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Грек Стефанос Циципас шагнул в третий круг теннисного турнира в Барселоне, призовой фонд которого превышает 1,5 миллиона евро.
Циципас, посеянный под вторым номером, в матче второго раунда обыграл обладателя wild card испанца Хауме Мунара со счетом 6:0, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.
Следующим соперником Циципаса будет победитель матча Алекс де Минаур (Австралия, 14-й сеяный) — Александр Бублик (Казахстан).