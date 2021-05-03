Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
19:00
Майнц
Герта
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Парма
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Атлетик
Футбол. Зарубежный
22:15
Бернли
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Спартак
12
Хоккей. НХЛ
4.05
Флорида Пантерз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
4.05
Баффало Сэйбрз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
4.05
Каролина Харрикейнз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
4.05
Коламбус Блю Джэкетс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
4.05
Монреаль Канадиенс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
4.05
Нью-Джерси Дэвилз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
4.05
Оттава Сенаторз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
4.05
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
4.05
Филадельфия Флайерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
4.05
Миннесота Уайлд
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
4.05
Сент-Луис Блюз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
4.05
Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
4.05
Аризона Койотс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
4.05
Сан-Хосе Шаркс
Колорадо Эвеланш
Все события
Фоторепортажи
9Триумф «Авангарда»
14Травма Влашича, гол Чалова. ЦСКА сыграл вничью с «Уфой»
18:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Знаю, каково это — быть голодной»: Азаренко — о детстве

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала о своём непростом детстве.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Моя семья была довольно бедна, так что я знаю, каково это — быть голодной. Знаю, что такое принимать пищу и не оставлять ничего на тарелке — тогда ты ешь быстро. Я выросла в Беларуси. У нас довольно холодные зимы, поэтому не всегда была возможность иметь на столе свежие овощи и фрукты. Зимой это дорого.

Помню, как бабушка и мама в маленьких стаканах выращивали репчатый и зеленый лук, который мы потом ели. Или ездили за город к бабушке на дачу — это дом, который даже не на дом похож, а на палатку. Там мы выращивали овощи, копали землю. Я знаю, как доить коз, но не делала этого с детства. Тогда узнала о пользе свежих овощей — они наиболее питательны. Мои родители делали много консервов из выращенных продуктов. Даже варенье из яблок — из всего, что у нас было. Наверное, заготавливали 300 литров еды на зиму. Я очень горжусь, что мои родители прошли такой путь. Они всё ещё занимаются этим. Мама выращивает помидоры, перец, огурцы, капусту, которую квасит. Сейчас же у всех есть деньги, поэтому заниматься всем этим сложно", — приводит слова Азаренко by.tribuna.com со ссылкой на подкаст теннисистки Think about it.

 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
«Спартак» победил «Арсенал» и вышел на второе место в РПЛ
«Сдаются коттеджи». Плющенко не щадят после ухода Трусовой
Главный тренер «Вашингтона» рассказал о состоянии Овечкина
«Спартак» начал переговоры с новым главным тренером
Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе «Фиорентины»
«Все бесит»: Медведев высказался об игре перед «Ролан Гаррос»
Обладатель Кубка Гагарина расстался с двумя хоккеистами
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь