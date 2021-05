«Знаю, каково это — быть голодной»: Азаренко — о детстве

Помню, как бабушка и мама в маленьких стаканах выращивали репчатый и зеленый лук, который мы потом ели. Или ездили за город к бабушке на дачу — это дом, который даже не на дом похож, а на палатку. Там мы выращивали овощи, копали землю. Я знаю, как доить коз, но не делала этого с детства. Тогда узнала о пользе свежих овощей — они наиболее питательны. Мои родители делали много консервов из выращенных продуктов. Даже варенье из яблок — из всего, что у нас было. Наверное, заготавливали 300 литров еды на зиму. Я очень горжусь, что мои родители прошли такой путь. Они всё ещё занимаются этим. Мама выращивает помидоры, перец, огурцы, капусту, которую квасит. Сейчас же у всех есть деньги, поэтому заниматься всем этим сложно", — приводит слова Азаренко by.tribuna.com со ссылкой на подкаст теннисистки Think about it.