Елена Рыбакина вышла в первый финал после триумфа на «Уимблдоне»

В полуфинале турнира 23-летняя казахстанка обыграла 29-летнюю Ану Богдан из Румынии в двух сетах — 6:1, 6:1.

Рыбакина за неполные полтора часа пять раз подала на вылет, совершив одну двойную ошибку, а ее конкурентка добилась результата 1−1. За титул казахстанка сыграет с победителем пары Анны-Елены Фридзам из Германии и Катерины Синяковой из Чехии.