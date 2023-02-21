Елена Рыбакина уверенно прошла в третий круг турнира в ОАЭ

Источник: WTA

Во втором круге соревнований лучшая теннисистка Казахстана встречалась с представительницей Чехии Марией Боузковой. Матч завершился победой Рыбакиной — 7:5, 6:2. Встреча продолжалась один час и 43 минуты.

В третьем круге турнира Рыбакина сыграет с шестой ракеткой мира американкой Кори Гауфф, которая одолела Александру Саснович из Беларуси.