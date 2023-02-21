Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Торонто
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Детройт
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Монреаль
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Анахайм
Футбол. Еврокубки
21.02
Ливерпуль
Реал
25
Футбол. Еврокубки
21.02
Айнтрахт Ф
Наполи
02
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Вегас
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Филадельфия
Хоккей. КХЛ
21.02
СКА
Куньлунь
72
Хоккей. КХЛ
21.02
Динамо Мн
Трактор
Б
23
Все события
21 февраля, источник: Vesti.kz

Елена Рыбакина уверенно прошла в третий круг турнира в ОАЭ

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: WTA

Во втором круге соревнований лучшая теннисистка Казахстана встречалась с представительницей Чехии Марией Боузковой. Матч завершился победой Рыбакиной — 7:5, 6:2. Встреча продолжалась один час и 43 минуты.

В третьем круге турнира Рыбакина сыграет с шестой ракеткой мира американкой Кори Гауфф, которая одолела Александру Саснович из Беларуси.

Отметим, что другая казахстанка Юлия Путинцева во втором круге уступила сопернице из Чехии Петре Квитовой.

Фоторепортажи
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
12«Барселона» обыграла «Реал» в Суперкубке Испании
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь