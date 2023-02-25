Даниил Медведев стал победителем турнира в Дохе, уверенно обыграв Энди Маррея

Медведев одержал уверенную победу со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. Даниил Медведев выполнил шесть подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Энди Маррея один эйс, одна ошибка на подаче и два реализованных брейк-пойнта из семи.