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17:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Касаткина пробилась в финал турнира в Абу-Даби

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в финал турнира категории WTA 500 в Абу-Даби, призовой фонд которого превышает 920 тысяч долларов.

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Источник: AP 2023

В полуфинальном матче Касаткина (7-й номер посева) переиграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майю (6) со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 3 часа 1 минуту.

За титул на турнире в Абу-Даби Касаткина поспорит с победительницей матча между представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (1) и россиянкой Людмилой Самсоновой (8).

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