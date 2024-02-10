Касаткина пробилась в финал турнира в Абу-Даби

В полуфинальном матче Касаткина (7-й номер посева) переиграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майю (6) со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 3 часа 1 минуту.

За титул на турнире в Абу-Даби Касаткина поспорит с победительницей матча между представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (1) и россиянкой Людмилой Самсоновой (8).