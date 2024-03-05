Елена Рыбакина засветила бесконечные ноги в игривой мини-юбке

Рыбакина выложила в соцсети снимки, на которых она красуется в белой короткой юбке в складку, укороченной рубашке-поло, приспущенных гольфах и кедах. Для второго фото Елена заменила рубашку черным пуловером.

Теннисистка позирует на пляже на фоне живописного веревочного ограждения и желтого школьного автобуса. Волосы Елены распущены, их слегка развевает бриз, на лице легкий макияж.

Поклонники тенниса пришли в восторг от образов своей любимицы. Многие считают Елену самой красивой теннисисткой в мире: