Елена Рыбакина засветила бесконечные ноги в игривой мини-юбке
Казахстанская теннисистка, ранее выступавшая за Россию, Елена Рыбакина порадовала поклонников новыми фото. 24-летняя спортсменка продемонстрировала шикарные ноги.
Казахстанская теннисистка, ранее выступавшая за Россию, Елена Рыбакина порадовала поклонников новыми фото. 24-летняя спортсменка продемонстрировала шикарные ноги.
Рыбакина выложила в соцсети снимки, на которых она красуется в белой короткой юбке в складку, укороченной рубашке-поло, приспущенных гольфах и кедах. Для второго фото Елена заменила рубашку черным пуловером.
Теннисистка позирует на пляже на фоне живописного веревочного ограждения и желтого школьного автобуса. Волосы Елены распущены, их слегка развевает бриз, на лице легкий макияж.
Поклонники тенниса пришли в восторг от образов своей любимицы. Многие считают Елену самой красивой теннисисткой в мире:
«“Красотка Лена”, “Нереальная”, “Отличный наряд!”, “Какая хорошенькая”, “Топ-модель”, “Тебе не нужен фотошоп, ты идеальна”, “Самая красивая теннисистка”, “Я смотрю женский теннис только из-за тебя”».