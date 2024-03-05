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16:22 (мск), источник: Московский комсомолец

Елена Рыбакина засветила бесконечные ноги в игривой мини-юбке

Казахстанская теннисистка, ранее выступавшая за Россию, Елена Рыбакина порадовала поклонников новыми фото. 24-летняя спортсменка продемонстрировала шикарные ноги.

Рыбакина выложила в соцсети снимки, на которых она красуется в белой короткой юбке в складку, укороченной рубашке-поло, приспущенных гольфах и кедах. Для второго фото Елена заменила рубашку черным пуловером.

Источник: Московский комсомолец
Источник: Московский комсомолец

Теннисистка позирует на пляже на фоне живописного веревочного ограждения и желтого школьного автобуса. Волосы Елены распущены, их слегка развевает бриз, на лице легкий макияж.

Поклонники тенниса пришли в восторг от образов своей любимицы. Многие считают Елену самой красивой теннисисткой в мире:

«“Красотка Лена”, “Нереальная”, “Отличный наряд!”, “Какая хорошенькая”, “Топ-модель”, “Тебе не нужен фотошоп, ты идеальна”, “Самая красивая теннисистка”, “Я смотрю женский теннис только из-за тебя”».

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