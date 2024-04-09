В сборной Казахстана объяснили решение по Рыбакиной

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— Да, к сожалению, в Токио Елена не сыграет. В этом году в Париже пройдут летние Олимпийские игры. Было решено, что она пропустит матч против японок, чтобы не нарушить целенаправленную подготовку к главным стартам четырехлетия, к которым Рыбакина должна подойти здоровой и в оптимальной форме. Для Елены в этом году приоритетным является выступление на Олимпиаде. Но у нас боевая и опытная команда, которая выложится по максимуму для общей победы.

— Можно ли сказать, что в отсутствии Елены, сборная Япония вздохнет с облегчением?

— Не думаю, что Япония расслабится, потому что у командных соревнований своя атмосфера, аура, здесь играют за страну и все выкладываются. В феврале этого года все видели, как наша мужская сборная билась до конца против Аргентины. Тогда в составе отсутствовали Бублик, Голубев, Евсеев, Жукаев, но даже тогда мы были буквально в шаге от победы. Так что все будет зависеть от настроя игроков, — сказал Щукин в интервью SPORT+.