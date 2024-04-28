Рыбакина: Пока я играю очень хорошо, но самое главное — здоровье

«Если я продолжу в том же духе, будет здорово. Я постараюсь сделать все возможное и сохранять стабильность. Самое главное — здоровье. Пока я играю очень хорошо. Хотелось бы продолжать в том же духе», — приводит The Tennis Letter слова Рыбакиной.