«Надо чем-то жертвовать». Арина Соболенко отказалась ехать на Олимпиаду в Париже

Арина Соболенко: сыграет ли на Олимпиаде 2024 года в Париже, почему пропустит Игры, подробности, реакция | Источник: Getty Images

До начала теннисного турнира на Олимпиаде в Париже остаётся чуть больше месяца. Пока нет никакой ясности, кто выступит на Играх от России и Беларуси. С 2022 года спортсмены этих двух стран выступают в нейтральном статусе. В то же время список россиян и белорусов, отказывающихся играть, продолжает пополняться новыми фамилиями.

Ранее сообщалось, что Олимпийские игры пропустят Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Людмила Самсонова. И если Хачанов вроде как ещё может попасть в состав, то Рублёв и Самсонова, по всей видимости, не сыграют. Также появлялась информация, что ОИ в Париже намерены пропустить Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова.

А 17 июня стало известно, что Игры в столице Франции пропустит двукратная чемпионка Australian Open, бывшая первая, а ныне третья ракетка мира Арина Соболенко, представляющая Беларусь. Об этом рассказала она сама.

«Я не буду играть на Олимпиаде из-за всех правил WTA с обязательными турнирами. Приходится чем-то жертвовать. К сожалению, мне придётся пожертвовать Олимпиадой. На данном этапе моей карьеры и особенно с учётом всех трудностей, которые я пережила в последние месяцы, мне нужно позаботиться о своём здоровье. Это так сложно… Это слишком, если иметь в виду расписание. И я решила позаботиться о своём здоровье», — сказала Соболенко на встрече с журналистами на турнире в Берлине.

Когда представители многих других видов спорта говорят, что выступить на Олимпиаде — мечта всей жизни, они не кривят душой. Но теннисисты находятся в ином положении. Главные турниры в этом виде спорта — четыре мэйджора. При всём уважении к Играм, на них спортсмены не получают ни призовых, ни, что гораздо важнее в данном случае, рейтинговых очков. Поэтому понять Арину вполне можно. Не говоря уже о том, что в нынешних условиях ещё нужно получить допуск от Международного олимпийского комитета (МОК). К чему нервничать из-за пребывания в подвешенном состоянии, если можно сыграть на опережение и сняться?

Другой фактор, вынуждающий теннисистов жертвовать Играми, — покрытие, на котором пройдут соревнования. Олимпиада в этот раз пройдёт на грунте — после травяного Уимблдона и перед возобновлением хардового сезона. Играть на трёх различных покрытиях в настолько короткий отрезок времени — с таким вызовом ещё не сталкивался никто.

Выступала ли раньше Соболенко на ОИ?

Всего однажды. И первый опыт стоит признать неудачным. На Играх-2020 в Токио, состоявшихся в 2021 году, белорусская теннисистка была третьей сеяной, но выиграла лишь один матч. В первом круге турнира, проходившего на харде, Арина без проблем обыграла польку Магду Линетт (6:2, 6:1), а вот во втором в упорной борьбе уступила хорватке Донне Векич — 4:6, 6:3, 6:7 (3:7).

Кто ещё отказался от Олимпиады?

Например, чемпионка US Open 2021 года Эмма Радукану. Британская теннисистка не попадает на ОИ по рейтингу, но могла бы квалифицироваться как победительница мэйджора — соответствующие вакансии имеются в сетке.

«В четверг нам сообщили, что Эмма может претендовать на одно из этих мест. За последние пару недель мы с Эммой провели несколько бесед, и мне стало ясно, как много значит для неё выступление за команду Великобритании. Мы видели, как много это значило для неё, когда она представляла команду в апреле на Кубке Билли Джин Кинг. Но она, мне кажется, чувствует, что сейчас для неё не самое подходящее время. Во многом это связано с поздним получением уведомления [о возможности выступить на ОИ], а также со сменой покрытия с травы на грунт, а потом на хард. Все знают о её истории, и это увеличивает нагрузку на неё», — сказал один из боссов британской федерации Иэн Бейтс, чьи слова приводит Independent.

Чуть позже сама Радукану подтвердила, что не намерена рисковать здоровьем. «Для меня всё было ясно с самого начала. Я очень целеустремлённая, делаю всё по-своему, в своё время, когда захочу. И не так, как примадонна, а ставя в приоритет своё тело и своё здоровье. Если я в форме, если выкладываюсь на 100%, то знаю, что меня ждут великие дела. Но я не думаю, что нужно подвергать своё тело дополнительной нагрузке или риску, особенно с моей историей [травм]», — цитирует Эмму Daily Express.

Также на Олимпиаде отказались играть, в частности, украинки Ангелина Калинина и Леся Цуренко. Полный перечень теннисисток — участниц ОИ-2024 доступен на «Чемпионате» — напротив «отказниц» стоит специальная пометка. А в мужской сетке в числе прочих не сыграют такие мастера, как Григор Димитров и Бен Шелтон.

Где Соболенко сыграет в ближайшее время?

На этой неделе Арина сыграет на «пятисотнике» в Берлине. В столице Германии выступят все сильнейшие теннисистки, за исключением Иги Свёнтек.

Соболенко имеет второй номер посева и, как следствие, отдыхает в первом круге. Во втором раунде её уже ждёт первая ракетка России Дарья Касаткина, обыгравшая украинку Марту Костюк — 4:6, 7:6, 6:3. Ну, а дальше — неделя отдыха/тренировок, после чего выступление на Уимблдоне, который пройдёт с 1 по 14 июля.