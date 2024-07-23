20:45 (мск), источник: Vesti.kz

Невероятным камбэком завершился матч Зарины Диас

Известная теннисистка из Казахстана Зарина Дияс провела свой первый матч на турнире серии «Челленджер» в польской Варшаве, передает Vesti.kz.

Источник: Australian Open

Казахстанская спортсменка сыграла против местной теннисистки Мартины Кубка и одержала победу в трех сетах с общим счетом 3:6, 7:6, 7:6. Матч ⅛ финала продлился два часа и 59 минут.

Отметим, что 30-летняя казахстанская спортсменка располагается на 649-й позиции мирового рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация) в одиночном разряде после долгого восстановления от травмы, а польская теннисистка занимает 305-е место.

Призовой фонд турнира в Варшаве — 250 тысяч долларов. Он завершится 27 июля.

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