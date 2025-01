Мирра vs Соболенко и Медведев vs Рублёв. 10 причин следить за Australian Open — 2025

Australian Open в очередной раз увеличил призовой фонд — на сей раз — до 96,5 млн австралийских долларов. Это на 10 млн больше, чем год назад. Прибавка составила 11,56%. Любопытно, что по сегодняшнему курсу призовой фонд равен US $ 59,77, а год назад он был почти таким же — US $ 58,13 млн. Чемпионы в одиночном разряде, мужском и женском, получат по AUS $ 3,5 млн (около US $ 2,17 млн или 218,57 млн рублей), а финалистам достанется по AUS $ 1,9 млн. Но это всё же далеко от рекордных показателей 2020 года — AUS $ 4,12 млн и AUS $ 2,065 млн соответственно. Тогда, в доковидный период, призовые распределялись совсем в другом процентном соотношении — с уклоном в сторону тех, кто прошёл далеко по сетке.