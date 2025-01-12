Мирра vs Соболенко и Медведев vs Рублёв. 10 причин следить за Australian Open — 2025

Australian Open — самый молодой из четырёх турниров «Большого шлема», но и он уже проводится в 113-й раз. И это без учёта двух перерывов на I и II Мировые войны. Первый розыгрыш был проведён в 1905 году, и поначалу турнир кочевал по разным городам Австралии и даже Новой Зеландии. Лишь в 1972 году Australian Open окончательно обосновался в Мельбурне. Поначалу это был пригород Мельбурна — Куйонг, где и сейчас проходят показательные турниры, а с 1988-го турнир проводится в нынешнем месте — Мельбурн-Парке, который ранее именовался Флиндерс-Парк. Сразу три главные арены комплекса оснащены раздвижными крышами — имени Рода Лэйвера (14 820 зрителей), Джона Кейна (10 300) и Маргарет Корт (7500). А это значит, что даже в самый дождливый и знойные день как минимум 12 матчей (по четыре на каждой из трёх арен) будут проведены в любом случае.