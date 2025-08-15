«Было преимущество». Рыбакина назвала ключевой момент в победе над Соболенко в Цинциннати

Счёт — 6:1, 6:4.
«Я довольна подачей. Это было ключевым моментом. Мы обе играем мощно. Сегодня я подавала очень хорошо. Если Арина подаёт так же хорошо, всё становится совсем иначе. Надеюсь, продолжу в том же духе. Чувствовала, что неплохо подаю, и у меня было преимущество. Это тоже помогло выиграть. На задней линии тоже играла интенсивно — надеюсь, продолжу в том же духе», — сказала Рыбакина в интервью на корте.
Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.Читать дальше