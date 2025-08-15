«Было преимущество». Рыбакина назвала ключевой момент в победе над Соболенко в Цинциннати

«Я довольна подачей. Это было ключевым моментом. Мы обе играем мощно. Сегодня я подавала очень хорошо. Если Арина подаёт так же хорошо, всё становится совсем иначе. Надеюсь, продолжу в том же духе. Чувствовала, что неплохо подаю, и у меня было преимущество. Это тоже помогло выиграть. На задней линии тоже играла интенсивно — надеюсь, продолжу в том же духе», — сказала Рыбакина в интервью на корте.