«Было преимущество». Рыбакина назвала ключевой момент в победе над Соболенко в Цинциннати

10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Цинциннати (США).

Источник: Getty Images

Счёт — 6:1, 6:4.

«Я довольна подачей. Это было ключевым моментом. Мы обе играем мощно. Сегодня я подавала очень хорошо. Если Арина подаёт так же хорошо, всё становится совсем иначе. Надеюсь, продолжу в том же духе. Чувствовала, что неплохо подаю, и у меня было преимущество. Это тоже помогло выиграть. На задней линии тоже играла интенсивно — надеюсь, продолжу в том же духе», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

