Определились финалисты турнира ATP-250 в Ханчжоу

В полуфинале соревнований Александр Бублик обыграл китайского теннисиста У Ибина со счётом 6:3, 6:3. Валентен Руае на этом же этапе оказался сильнее соотечественника Корентена Муте (6:3, 6:2). Для Руае финал в Ханчжоу станет дебютным на уровне ATP.