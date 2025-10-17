Ричмонд
Рыбакина сделала заявление после победы за 58 минут

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№ 9) прокомментировала свою победу над австралийкой Айлой Томлянович (№ 104) в четвертьфинале турнира категории WTA 500 в Нинбо (Китай), передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Рыбакина повесила сопернице «баранку» во втором сете, выиграв матч за 58 минут.

Нужно ещё выиграть много матчей

— Добро пожаловать в полуфинал. Этот результат связан с вашим намерением попасть на Итоговый турнир WTA. Чувствуется ли давление?

"Не скажу, что это давление. Конечно, было бы здорово квалифицироваться. Но я понимаю, что для этого ещё нужно выиграть много матчей — не только здесь, но и на следующей неделе. Я просто стараюсь завершить сезон как можно лучше. Главное — оставаться здоровой. Сезон был очень длинным. Для меня он не совсем удачный, но в целом считаю его неплохим. Просто важно быть здоровой и готовой к следующему сезону.

Сегодня, думаю, я хорошо подавала. С Айлой играть непросто. Сегодня многое складывалось в мою пользу. В целом я довольна, что выиграла в двух сетах. Жду завтрашнего матча", — цитирует Рыбакину The Tennis Letter.

Обращение к болельщикам

«Огромное спасибо всем, кто приходит и поддерживает. Я чувствую вашу энергию. Мне очень нравится играть здесь, в Китае», — добавила казахстанка.

В полуфинале Рыбакина встретится против итальянки Жасмин Паолини (№ 8). Матч намечен на 18 октября.

Турнир проходит с 13 по 19 октября в Нинбо, а призовой фонд составляет 1,06 миллиона долларов (около 569 миллионов тенге).