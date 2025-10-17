Рыбакина сделала заявление после победы за 58 минут

"Не скажу, что это давление. Конечно, было бы здорово квалифицироваться. Но я понимаю, что для этого ещё нужно выиграть много матчей — не только здесь, но и на следующей неделе. Я просто стараюсь завершить сезон как можно лучше. Главное — оставаться здоровой. Сезон был очень длинным. Для меня он не совсем удачный, но в целом считаю его неплохим. Просто важно быть здоровой и готовой к следующему сезону.