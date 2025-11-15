Заработок теннисистки Андреевой за 2025 год превысил ее доходы за всю карьеру

Согласно информации источника, заработок 18-летней спортсменки за сезон превысил ее общий доход за всю предыдущую карьеру. В этом году Андреева заработала более 4,7 миллиона долларов, из которых 3,9 миллиона пришлись на одиночные турниры, 718 тысяч — на парные соревнования и 50 тысяч — на смешанные пары. Такой успех позволил ей занять восьмое место в мировом рейтинге по призовым и стать лидером среди российских теннисисток.
Андреева стала самой высокооплачиваемой теннисисткой в России в текущем сезоне и стала одной из лучших спортсменок мира по итогам 2025 года.
Она добилась успеха на крупнейших турнирах сезона, выиграв WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (1,128 миллиона) и в Дубае (597 тысяч). В парных соревнованиях она выступала вместе с Дианой Шнайдер, с которой завоевала титулы в Брисбене и Майами, а в миксте Андреева дошла до четвертьфинала на US Open, говорится в материале.
Чтобы достичь таких результатов, требуется полная отдача и, конечно, не обходится и без проблем. Недавно Андреева громко прокричала матом о своей усталости от этого вида спорта во время второго круга турнира категории WTA 1000, который проходил в китайском Ухане.
Спортсменка 8 июля победила в четвертом круге Уимблдона, обыграв спортсменку Эмму Наварро. Однако россиянка не сразу осознала свою победу: она продолжала готовиться к игре, поправляя свою ракетку.