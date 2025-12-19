«Выбрала бы Рыбакину». В России оценили главную угрозу для Соболенко

«Очень часто случается, что самая главная соперница Арины Соболенко — сама Арина. Но это как и у любого спортсмена и человека в целом. Мне кажется, она может выигрывать все турниры, в которых участвует. Просто иногда что-то происходит и начинает думать: “А почему я не выиграла со счётом 6:1, 6:1? Ведь со своей скоростью и ударами могу это сделать”. От этого зависит её соперничество с многими теннисистками. Да, Ига Швёнтек — очень серьёзная соперница, особенно на грунте, траве, на которой она выигрывает турниры “Большого шлема”, но опасны и те, кто бьют, как Аманда Анисимова. Но кажется, что Арине легко приспособиться к этой скорости», — сказала она «Чемпионату».