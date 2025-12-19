«Выбрала бы Рыбакину». В России оценили главную угрозу для Соболенко

По словам Вихлянцевой, главным оппонентом белоруски зачастую становится она сама.
«Очень часто случается, что самая главная соперница Арины Соболенко — сама Арина. Но это как и у любого спортсмена и человека в целом. Мне кажется, она может выигрывать все турниры, в которых участвует. Просто иногда что-то происходит и начинает думать: “А почему я не выиграла со счётом 6:1, 6:1? Ведь со своей скоростью и ударами могу это сделать”. От этого зависит её соперничество с многими теннисистками. Да, Ига Швёнтек — очень серьёзная соперница, особенно на грунте, траве, на которой она выигрывает турниры “Большого шлема”, но опасны и те, кто бьют, как Аманда Анисимова. Но кажется, что Арине легко приспособиться к этой скорости», — сказала она «Чемпионату».
При этом Вихлянцева отдельно выделила прогресс Елены Рыбакиной в концовке сезона и назвала её наиболее опасной соперницей для Соболенко:
«Вижу очень большой прогресс Елены Рыбакиной под конец сезона. Если брать соперницу для Арины Соболенко, я бы выбрала Елену. Потому что Игу Арина может легко задавить скоростью, если играет стабильно. Лена — очень опасный игрок, если будет подавать эйсы. Когда ты играешь против соперника, который идеально подаёт, не даёт шанса, у тебя просаживается своя же подача. Поэтому Рыбакина — главная соперница».
В сезоне-2025 Рыбакина завоевала два титула категории WTA 500 — в Страсбурге (Франция) и Нинбо (Китай), а также победила на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), обыграв в финале Арину Соболенко.