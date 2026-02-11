Вашингтон
Драмой обернулся матч Рыбакиной против олимпийской чемпионки на престижном турнире

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№ 3 WTA) пробилась в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дохе (Катар), обыграв китайскую теннисистку Чжэн Циньвэнь (№ 26 WTA) со счётом 4:6, 6:2, 7:5, сообщают Vesti.kz.

Источник: AP 2024

Ход матча

Стартовый сет остался за Чжэн Циньвэнь, которая сумела воспользоваться небольшими ошибками Рыбакиной и довела первую партию до победы 6:4. Однако во втором сете казахстанка полностью перехватила инициативу, стабильно подавая и агрессивно играя на приёме, что позволило ей взять партию 6:2.

Третий сет оказался самым напряжённым. Рыбакина уверенно начала — вела 3:0. Но затем Циньвэнь оживилась и сравняла счёт — 5:5. В ключевой момент казахстанка собрала силы, взяла контроль над матчем и завершила партию в свою пользу — 7:5.

Рыбакина обыграла серьёзную оппонентку

Чжэн Циньвэнь — одна из самых титулованных азиатских теннисисток последнего времени. Среди её достижений:

  • Олимпийская чемпионка 2024 года в одиночном разряде
  • Финалистка Открытого чемпионата Австралии-2024
  • Финалистка Итогового турнира WTA (2024)
  • Победительница пяти турниров WTA в одиночном разряде
  • Чемпионка Азиатских игр (2022) в одиночном разряде

Путь Рыбакиной на турнире и следующая соперница

Рыбакина стартовала на турнире со второго круга, где победила ещё одну представительницу Китая — Ван Синьюй (№ 33 WTA).

Её соперницей в четвертьфинале станет канадская теннисистка Виктория Мбоко (№ 13 WTA), которая сенсационно выбила из турнира седьмую ракетку мира Мирру Андрееву (Россия) со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:5).

Значение турнира в Дохе

Общий призовой фонд турнира в Дохе составляет 4 088 211 долларов США (более двух миллиардов тенге). Победительница получит 1000 рейтинговых очков WTA и 665 000 долларов призовых (более 327 миллионов тенге).

В прошлом году турнир в Дохе выиграла американка Аманда Анисимова (№ 4 WTA).

