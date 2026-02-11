Драмой обернулся матч Рыбакиной против олимпийской чемпионки на престижном турнире

Ход матча
Стартовый сет остался за Чжэн Циньвэнь, которая сумела воспользоваться небольшими ошибками Рыбакиной и довела первую партию до победы 6:4. Однако во втором сете казахстанка полностью перехватила инициативу, стабильно подавая и агрессивно играя на приёме, что позволило ей взять партию 6:2.
Третий сет оказался самым напряжённым. Рыбакина уверенно начала — вела 3:0. Но затем Циньвэнь оживилась и сравняла счёт — 5:5. В ключевой момент казахстанка собрала силы, взяла контроль над матчем и завершила партию в свою пользу — 7:5.
Рыбакина обыграла серьёзную оппонентку
Чжэн Циньвэнь — одна из самых титулованных азиатских теннисисток последнего времени. Среди её достижений:
- Олимпийская чемпионка 2024 года в одиночном разряде
- Финалистка Открытого чемпионата Австралии-2024
- Финалистка Итогового турнира WTA (2024)
- Победительница пяти турниров WTA в одиночном разряде
- Чемпионка Азиатских игр (2022) в одиночном разряде
Путь Рыбакиной на турнире и следующая соперница
Рыбакина стартовала на турнире со второго круга, где победила ещё одну представительницу Китая — Ван Синьюй (№ 33 WTA).
Её соперницей в четвертьфинале станет канадская теннисистка Виктория Мбоко (№ 13 WTA), которая сенсационно выбила из турнира седьмую ракетку мира Мирру Андрееву (Россия) со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:5).
Значение турнира в Дохе
Общий призовой фонд турнира в Дохе составляет 4 088 211 долларов США (более двух миллиардов тенге). Победительница получит 1000 рейтинговых очков WTA и 665 000 долларов призовых (более 327 миллионов тенге).
В прошлом году турнир в Дохе выиграла американка Аманда Анисимова (№ 4 WTA).