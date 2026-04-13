Саснович приближается к топ-100 в рейтинге WTA, Соболенко — в лидерах

Только две белорусские теннисистки, которые находятся за пределами топ-100, смогли подняться в мировом рейтинге.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

МИНСК, 13 апр — Sputnik. Белорусская спортсменка Арина Соболенко продолжает занимать первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает Sputnik.

В активе теннисистки из Беларуси, как и прежде, 11 025 заработанных очков.

Ранее первая ракетка планеты снялась с теннисного турнира WTA-500 в Штутгарте. Это решение спортсменка объяснила травмой, полученной во время турнира в Майами.

Что касается Александры Саснович, то она поднялась на четыре строчки — до 111 места, на ее счету 739 баллов. Она успешно преодолела квалификацию и продолжит выступление на турнире WTA-500 в Штутгарте.

Ирина Шиманович ухудшила свое положение в рейтинге — минус две позиции и 184 место (398 баллов). Виктория Азаренко с 340 баллами опустилась с 204 на 207 место в списке лучших теннисисток планеты.

У Алены Фалей тоже минус одна строчка и 222 место в рейтинге WTA. Дарья Хомутянская опустилась сразу на 23 строчку, теперь она занимает 348 место, а Кристина Дмитрук — плюс одна позиция до 438 места.

Топ-10

В десятке лучших теннисисток планеты особых изменений не произошло: второе место занимает Елена Рыбакина из Казахстана, а на третьем — представительница США Коко Гауф.

В топ-10 также входят Ига Швентек (4, Польша), Джессика Пегула (5, США), Аманда Анисимова (6, США), Элина Свитолина (7, Украина), Жасмин Паолини (8, Италия), Мирра Андреева (9, плюс 1 позиция, Россия), Виктория Мбоко (10, минус 1 позиция, Канада).

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше