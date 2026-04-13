Саснович приближается к топ-100 в рейтинге WTA, Соболенко — в лидерах

МИНСК, 13 апр — Sputnik. Белорусская спортсменка Арина Соболенко продолжает занимать первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает Sputnik.
В активе теннисистки из Беларуси, как и прежде, 11 025 заработанных очков.
Ранее первая ракетка планеты снялась с теннисного турнира WTA-500 в Штутгарте. Это решение спортсменка объяснила травмой, полученной во время турнира в Майами.
Что касается Александры Саснович, то она поднялась на четыре строчки — до 111 места, на ее счету 739 баллов. Она успешно преодолела квалификацию и продолжит выступление на турнире WTA-500 в Штутгарте.
Ирина Шиманович ухудшила свое положение в рейтинге — минус две позиции и 184 место (398 баллов). Виктория Азаренко с 340 баллами опустилась с 204 на 207 место в списке лучших теннисисток планеты.
У Алены Фалей тоже минус одна строчка и 222 место в рейтинге WTA. Дарья Хомутянская опустилась сразу на 23 строчку, теперь она занимает 348 место, а Кристина Дмитрук — плюс одна позиция до 438 места.
Топ-10
В десятке лучших теннисисток планеты особых изменений не произошло: второе место занимает Елена Рыбакина из Казахстана, а на третьем — представительница США Коко Гауф.
В топ-10 также входят Ига Швентек (4, Польша), Джессика Пегула (5, США), Аманда Анисимова (6, США), Элина Свитолина (7, Украина), Жасмин Паолини (8, Италия), Мирра Андреева (9, плюс 1 позиция, Россия), Виктория Мбоко (10, минус 1 позиция, Канада).